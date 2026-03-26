Тонали и Кин вывели сборную Италии в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинальный матч в плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретились сборные Италии и Северной Ирландии. Хозяева одолели соперника со счетом 2:0.

Подопечные Дженнаро Гаттузо сумели пробить оборону оппонента во втором тайме благодаря точным ударам от полузащитника Сандро Тонали и нападающего Мойзе Кина.

В решающем противостоянии, которое пройдет 31 марта, команда Италии сыграет против Уэльса или Боснии и Герцеговины в битве за путевку на чемпионат мира.

Чемпионат мира, квалификация. 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Италия – Северная Ирландия – 2:0

Голы: Тонали, 56, Кин, 80

Фотогалерея: