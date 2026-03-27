  4. Италия – Северная Ирландия – 2:0. Победа фаворита. Видео голов, обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
26.03.2026 21:45 – FT 2 : 0
Северная Ирландия
Чемпионат мира
27 марта 2026, 12:59 | Обновлено 27 марта 2026, 13:08
57
0

Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта сборная Италии одержала победу над Северной Ирландией в полуфинальном матче европейского плей-офф к чемпионату мира 2026.

Итальянцы обыграли соперника со счетом 2:0 на стадионе «New Balance Arena» в Бергамо.

Авторами забитых мячей стали Сандро Тонали и Мойзе Кин.

В главном матче квалификации сборная Италии сыграет против Боснии и Герцеговины. Поединок состоится 31 марта в городе Зеница.

Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта

Плей-офф, полуфинал

Италия – Северная Ирландия – 2:0

Голы: Тонали, 56, Кин, 80

Видео голов и обзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия), асcист Сандро Тонали.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Италия).
сборная Италии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сандро Тонали Мойзе Кин видео голов и обзор
Андрей Витренко Sport.ua
