26 марта сборная Италии одержала победу над Северной Ирландией в полуфинальном матче европейского плей-офф к чемпионату мира 2026.

Итальянцы обыграли соперника со счетом 2:0 на стадионе «New Balance Arena» в Бергамо.

Авторами забитых мячей стали Сандро Тонали и Мойзе Кин.

В главном матче квалификации сборная Италии сыграет против Боснии и Герцеговины. Поединок состоится 31 марта в городе Зеница.

Голы: Тонали, 56, Кин, 80

Видео голов и обзор матча: