Италия – Северная Ирландия – 2:0. Победа фаворита. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка плей-офф к чемпионату мира 2026
26 марта сборная Италии одержала победу над Северной Ирландией в полуфинальном матче европейского плей-офф к чемпионату мира 2026.
Итальянцы обыграли соперника со счетом 2:0 на стадионе «New Balance Arena» в Бергамо.
Авторами забитых мячей стали Сандро Тонали и Мойзе Кин.
В главном матче квалификации сборная Италии сыграет против Боснии и Герцеговины. Поединок состоится 31 марта в городе Зеница.
Чемпионат мира. Квалификация, 26 марта
Плей-офф, полуфинал
Италия – Северная Ирландия – 2:0
Голы: Тонали, 56, Кин, 80
Видео голов и обзор матча:
События матча
