  4. В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27 марта 2026, 01:57
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции

Репортер УЕФА отреагировал на победу Швеции

Репортер УЕФА Дельфин Рамирес прокомментировал поражение сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Виктор Дьокереш вышел на этот матч плей-офф отбора на чемпионат Европы с целью вывести Швецию на чемпионат мира этого года. Он продемонстрировал свое мастерство и стал лидером атаки своей команды, забив три гола, один из которых – с пенальти, который он сам и заработал.

Украина, со своей стороны, покидает турнир с поднятой головой благодаря своей страсти и решимости, не переставая пытаться и опираясь на поддержку болельщиков, которые болели за них на протяжении всех 90 минут. В конце концов, в конце матча они получили небольшую радость от гола молодого дебютанта Матвея Пономаренко».

Дмитрий Вус Источник: УЕФА
