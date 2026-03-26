  4. Сборная Косова в шаге от чемпионата мира, шокировав словаков на выезде
26 марта 2026, 23:40 | Обновлено 26 марта 2026, 23:41
Сборная Косова в шаге от чемпионата мира, шокировав словаков на выезде

Балканцы добыли волевую победу, когда в них уже мало кто верил

Сборная Косова удивляет превосходными результатами. Балканская команда считалась аутсайдером в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года против Словакии, но смогла перевернуть ход матча и добиться победы, сыграв «вторым номером».

Мартин Вальент поверг трибуны в экстаз метким ударом уже на шестой минуте, но косовары отыгралась в середине тайма после попытки Велдина Ходжи. Словаки все же выиграли первый тайм стараниями Лукаша Гараслина (2:1).

После перерыва вплоть до последних секунд забивали только гости – Фисник Асллани, Флоран Муслия и Хайризи Крешник сделали счет на табло 2:4. Давид Стрелец вернул интригу на 90-й минуте, но этого было мало (3:4).

31 марта команда Косова сыграет против сборной Турции, которая в своем матче была сильнее румын (1:0).

Словакия – Косово – 3:4

Голы: Вальент, 6, Гараслин, 45, Стрелец, 90 – Ходжа, 21, Асллани, 47, Муслия, 60, Крешник, 72

Руслан Полищук
