Словакия – Косово – 3:4. Суперигра на семь мячей. Видео голов и обзор матча

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинал квалификации чемпионата мира между сборными Словакии и Косово.

Встреча завершилась победой косовских футболистов со счетом 4:3.

Команды выдали яркий матч на семь голов: победителем противостояния вышла команда Косовов, которая в финале квалификации встретится с Турцией. Матч состоится 31 марта.

ЧМ-2026. Плей-офф квалификации полуфинал

Словакия – Косово – 3:4

Голы: Вальент, 6, Хараслин, 45, Стрелец, 90+4 – Ходжа, 21, Асслани, 47, Муслижа, 60, Хажризи, 72

