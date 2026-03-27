Словакия – Косово – 3:4. Суперигра на семь мячей. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка квалификации чемпионата мира
27 марта 2026, 22:34 | Обновлено 27 марта 2026, 22:39
В четверг, 26 марта, состоялся полуфинал квалификации чемпионата мира между сборными Словакии и Косово.
Встреча завершилась победой косовских футболистов со счетом 4:3.
Команды выдали яркий матч на семь голов: победителем противостояния вышла команда Косовов, которая в финале квалификации встретится с Турцией. Матч состоится 31 марта.
ЧМ-2026. Плей-офф квалификации полуфинал
Словакия – Косово – 3:4
Голы: Вальент, 6, Хараслин, 45, Стрелец, 90+4 – Ходжа, 21, Асслани, 47, Муслижа, 60, Хажризи, 72
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия), асcист Давид Ганцко.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Крешник Хайризи (Косово).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Муслия (Косово).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Фисник Асллани (Косово), асcист Мергим Войвода.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Лукаш Гараслин (Словакия).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Велдин Ходжа (Косово), асcист Мергим Войвода.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Вальент (Словакия), асcист Лукаш Гараслин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
