26 марта на Тегельне Поле пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Словакии и Косово. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Словакия

Команда периодически показывает свои козыри. Так было и с нынешним наставником, Кальцоной, который сумел вывести подопечных на предыдущий большой турнир, Евро. А там уже справились с Бельгией, в итоге выйдя в плей-офф. Да и с Англией вели до 90-й минуты, правда, успел безвольно проиграть 1:2. А потом еще и в Лиге Наций проиграли год назад плей-аут Словении (0:0 дома и 0:1 на выезде).

Франческо после этого сохранил пост, и дал бой в квалификации самой Германии. Немцев даже обыграли в первом же туре, 2:0. Правда, в октябре допустили осечку, проиграв на выезде Северной Ирландии. Ну, а напоследок уступили и фавориту, причем там подопечные Нагельсманна устроили даже не реванш, а разгром - все закончилось унизительными 0:6.

Косово

Сборная не так давно получила официальное признание от УЕФА и ФИФА. Но у нее был неплохой кадровый потенциал, и ждали успехов - но их не спешили показывать. Даже в Лиге Наций в позапрошлом году ограничились только вторым местом в квартете, без шансов уступив Румынии лидерство.

Но 2025-й год получился, безусловно, хорошим. Сначала в марте справились в плей-аут с Исландией, дважды обыграв фаворита пары - 2:1 дома и даже 3:1 на выезде. А потом выстрелили в квалификации. Да, с лидеров, Швейцарией, взяли ничью дома, и то в последнем туре, при 0:4 в гостях. Но в остальных поединках была только нулевая ничья, а шведов даже обыграли дважды. В итоге получилось сенсационно стать в такой компании вторыми!

Статистика личных встреч

Гости все еще очень молодая команда - не удивительно, что они даже с географическим соседом ранее не играли ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы хозяев при не самой зрелищной игре. Но у гостей есть свои козыри, потому применим нейтральный вариант ставки в виде тотал больше 2,0 голов(коэффициент - 1,83).