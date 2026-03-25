Стала известна первая полуфинальная пара турнира WTA 1000 в Майами

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинальном поединке американка в трех сетах переиграла Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 12) за 2 часа и 15 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/4 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [12] – Коко Гауфф (США) [3] – 3:6, 6:1, 3:6

Это было седьмое очное противостояние соперниц. Гауфф в пятый раз одолела Бенчич.

Помимо Белинды, Коко в Майами также прошла Элизабетту Коччаретто, Алишу Паркс и Сорану Кырстю. Далее американка встретится с Каролиной Муховой, которая в четвертьфинале выбила Викторию Мбоко.

Гауфф в 14-й раз в карьере сыграл в полуфинале тысячника и впервые добралась до этой стадии на кортах Майами.

Гауфф и Мухова образовали первую полуфинальную пару соревнований во Флориде. 25 марта и в ночь на 26 число состоятся поединки 1/4 финала в верхней части сетки: Елена Рыбакина – Джессика Пегула, Арина Соболенко – Хейли Баптист.

Коко и Каролина ранее играли друг с другом пять раз – 5:0 в пользу Гауфф.

Читайте также: Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами

Видеообзор матча

Фотогалерея матча