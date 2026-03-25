  Пресс-конференция Реброва в Валенсии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
25 марта 2026, 08:07 | Обновлено 25 марта 2026, 08:10
Пресс-конференция Реброва в Валенсии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 марта в 19:30 коуч сборной Украины расскажет о матче квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

25 vмарта в 19:30 в Варшаве состоится пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда на следующий день сыграет матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 против команды Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

25 марта в 20:00 пройдет открытая тренировка сине-желтой команды на стадионе Сьюдад де Валенсия, где играет клуб Леванте.

На следующий день украинская сборная проведет матч против команды Швеции, игра начнется 25 марта в 21:45.

Победитель игры выйдет в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, где 31 марта за путевку на мундиаль сыграет против лучшего в паре Польша – Албания.

19:30. Пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва в Валенсии

16:00. Пресс-конференция коуча сборной Швеции Грема Поттера в Валенсии

