  4. Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24 марта 2026, 04:34 | Обновлено 24 марта 2026, 10:56
3477
2

Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами

Выступления во Флориде продолжает только одна несеяная теннисистка – Хейли Баптист

24 марта 2026, 04:34 | Обновлено 24 марта 2026, 10:56
3477
2 Comments
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Хейли Баптист

В ночь на 24 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) завершились все матчи четвертого раунда и были определены пары 1/4 финала.

Из восьми четвертьфиналисток только одна тенниситка не имеет посева – Хейли Баптист. Американка во Флориде уже прошла Татьяну Марию, Людмилу Самсонову, Элину Свитолину и Алену Остапенко. Следуюещй соперницей Хейли будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

Третья сеяная Елена Рыбакина после побед над Юлией Путинцевой и Мартой Костюк также справились с Талией Гибсон. Далее представительница Казахстана поборется против Джессики Пегулы, которая в 1/8 финала выбила Жаклин Кристиан.

По пути второй сеяной идет чешка Каролина Мухова. В четвертом круге она переиграла Александру Эулае. В четвертьфинале Мухова выйдет на корт против Виктории Мбоко – канадка наказала «нейтральную» Мирру Андрееву.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Коко Гауфф и Белинда Бенчич. Американка выиграла у Сораны Кырсти, а швейцарка одолела Аманду Анисимову.

WTA 1000 Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [23] – 6:3, 6:4
Хейли Баптист – Алена Остапенко [25] – 6:3, 6:4

Елена Рыбакина [3] – Талия Гибсон – 6:2, 6:2
Жаклин Кристиан [34] – Джессика Пегула [5] – 4:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [6] – Белинда Бенчич [12] – 2:6, 2:6
Сорана Кырстя – Коко Гауфф [4] – 4:6, 6:3, 2:6

Мирра Андреева [8] – Виктория Мбоко [10] – 6:7 (4:7), 6:4, 0:6
Каролина Мухова [8] – Александра Эала [31] – 6:0, 6:2

WTA 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист
Елена Рыбакина [3] – Джессика Пегула [5]

Нижняя часть сетки

Белинда Бенчич [12] – Коко Гауфф [4]
Виктория Мбоко [10] – Каролина Мухова [8]

По теме:
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Третья ракетка мира Ига Свентек завершила сотрудничество с тренером
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Sashamar
Чим топ відрізняється від просто сильної гравчині? Топ може програти сильній гравчині, але не програє середнякам.
