Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами

В ночь на 24 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) завершились все матчи четвертого раунда и были определены пары 1/4 финала.

Из восьми четвертьфиналисток только одна тенниситка не имеет посева – Хейли Баптист. Американка во Флориде уже прошла Татьяну Марию, Людмилу Самсонову, Элину Свитолину и Алену Остапенко. Следуюещй соперницей Хейли будет первая ракетка мира Арина Соболенко.

Третья сеяная Елена Рыбакина после побед над Юлией Путинцевой и Мартой Костюк также справились с Талией Гибсон. Далее представительница Казахстана поборется против Джессики Пегулы, которая в 1/8 финала выбила Жаклин Кристиан.

По пути второй сеяной идет чешка Каролина Мухова. В четвертом круге она переиграла Александру Эулае. В четвертьфинале Мухова выйдет на корт против Виктории Мбоко – канадка наказала «нейтральную» Мирру Андрееву.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Коко Гауфф и Белинда Бенчич. Американка выиграла у Сораны Кырсти, а швейцарка одолела Аманду Анисимову.

WTA 1000 Майами. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Чжэн Циньвень [23] – 6:3, 6:4

Хейли Баптист – Алена Остапенко [25] – 6:3, 6:4

Елена Рыбакина [3] – Талия Гибсон – 6:2, 6:2

Жаклин Кристиан [34] – Джессика Пегула [5] – 4:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [6] – Белинда Бенчич [12] – 2:6, 2:6

Сорана Кырстя – Коко Гауфф [4] – 4:6, 6:3, 2:6

Мирра Андреева [8] – Виктория Мбоко [10] – 6:7 (4:7), 6:4, 0:6

Каролина Мухова [8] – Александра Эала [31] – 6:0, 6:2

WTA 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Хейли Баптист

Елена Рыбакина [3] – Джессика Пегула [5]

Нижняя часть сетки

Белинда Бенчич [12] – Коко Гауфф [4]

Виктория Мбоко [10] – Каролина Мухова [8]