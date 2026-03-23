Обидчица Свитолиной выбила Остапенко на тысячнике в Майами
Хейли Баптист переиграла Алену в матче 1/8 финала
Американская теннисистка Хейли Баптист (WTA 45) выбила представительницу Латвии Алену Остапенко (WTA 24) на турнире WTA 1000 в Майами.
Хейли переиграла Остапенко в двух сетах за 1 час и 25 минут – 6:3, 6:4.
Это была первая очная встреча соперниц.
Баптист впервые выиграла четыре матча подряд в основной сетке соревнований на уровне Тура. Для американки это первый четвертьфинал на турнире WTA 1000.
Кроме победы над Элиной Свитолиной и Аленой Остапенко, Хейли также обыграла Татьяну Марию и нейтралку Людмилу Самсонову.
В четвертьфинальном поединки американка сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвень.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/8 финала
Хейли Баптист – Алена Остапенко – 6:3, 6:4
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
