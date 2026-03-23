Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
23 марта 2026, 23:10 | Обновлено 23 марта 2026, 23:43
Обидчица Свитолиной выбила Остапенко на тысячнике в Майами

Хейли Баптист переиграла Алену в матче 1/8 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Хейли Баптист

Американская теннисистка Хейли Баптист (WTA 45) выбила представительницу Латвии Алену Остапенко (WTA 24) на турнире WTA 1000 в Майами.

Хейли переиграла Остапенко в двух сетах за 1 час и 25 минут – 6:3, 6:4.

Это была первая очная встреча соперниц.

Баптист впервые выиграла четыре матча подряд в основной сетке соревнований на уровне Тура. Для американки это первый четвертьфинал на турнире WTA 1000.

Кроме победы над Элиной Свитолиной и Аленой Остапенко, Хейли также обыграла Татьяну Марию и нейтралку Людмилу Самсонову.

В четвертьфинальном поединки американка сыграет против победительницы матча Арина Соболенко – Чжэн Циньвень.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/8 финала

Хейли Баптист Алена Остапенко – 6:3, 6:4

Дадік )))
А якщо наступну гру виграє, то це її місія на цьому турнірі)
