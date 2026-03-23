  4. Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23 марта 2026, 21:24 | Обновлено 23 марта 2026, 21:31
859
5

Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами

Виктория Мбоко выбила Мирру и далее встретится с Каролиной Муховой

23 марта 2026, 21:24 | Обновлено 23 марта 2026, 21:31
859
5 Comments
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

23 марта на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США) проходят матчи 1/8 финала в женском одиночном разряде.

Уже сыграно два поединка и образована первая четвертьфинальная пара: Виктория Мбоко (Канада, WTA 9) сыграет с Каролиной Муховой (Чехия, WTA 14)

Мбоко в четвертом раунде выбила нейтралку Мирру Андрееву (WTA 10), а Мухова уверенно разобралась с Александрой Эалой (Филиппины, WTA 29).

Ранее Мбоко и Мухова играли друг с другом только один раз. 14 февраля Каролина одолела Викторию в финале соревнований WTA 1000 в Дохе.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/8 финала

Каролина Мухова (Чехия) [13] – Александра Эала (Филиппины) [31] – 6:0, 6:2

Мирра Андреева [8] – Виктория Мбоко (Канада) [10] – 6:7 (4:7), 6:4, 0:6

WTA Майами Виктория Мбоко Мирра Андреева Каролина Мухова Александра Эала
Twins Tzrk
Шкода, що вона її подружка. Разом грають пару... Хтось знає, навіщо перспективній канадці було зв'язуватись з цією...?
Викторию с викторией!🇨🇦 Порадовала украинцев🎉🥳
Очень мне нравится Канада, болел за их хоккейные сборные, в МЛС за ФК Монреаль с двумя. украинцами. В НХЛ за Монреаль Канадиенс, Виннипег Джетс, Эдмонтон Ойлерз.
В НБА за единственную канадскую канадскую команду - Торонто Рэпторс. И в МЛБ за Торонто Блю Джейс - ради них начал смотреть бейсбол, и ещё не до конца разобрался. Но страйки, хоум-раны и смены баз уже понимаю
Sashamar
Ти повісь подрузі бублик,
Тільки серце їй своє не відкривай 
Falko
Пельмень сьогодні глядачів "вітала" ? 
