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  4. Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026
US Open
04 августа 2026, 02:18 |
18
0

Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026

К первоначальному списку участников добавилось еще 13 пар

04 августа 2026, 02:18 |
18
0
Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
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Организаторы US Open 2026 опубликовали обновленный список дуэтов, которые подали заявки на участие в турнире в смешанном парном разряде.

В заявке на микст 29 пар. К первоначальному списку из 16 дуэтов добавились 13 пар.

В обновленный список вошли первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис. Раннее на пресс-конференции перед стартом турнира WTA 500 в Вашингтоне, Элина говорила, что они с Гаэлем хотят принять участие и расчитывают получить wild card от организаторов турнира.

Обновленный список заявленных пар на микст US Open 2026:

  • Арина Соболенко / Новак Джокович (Сербия)
  • Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фритц (США)
  • Мирра Андреева / Андрей Рублев
  • Ига Свентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия)
  • Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия)
  • Диана Шнайдер / Даниил Медведев
  • Аманда Анисимова (США) / Лернер Тьен (США)
  • Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)
  • Лейла Фернандес (Канада) / Фрэнсис Тиафо (США)
  • Тейлор Таунсенд (США) / Александр Зверев (Германия)
  • Елена-Габриэла Русе (Румыния) / Нуну Боржеш (Португалия)
  • Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания)
  • Наоми Осака (Япония) / Кеи Нисикори (Япония)
  • Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия)
  • Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания)
  • Пейтон Стернс (США) / Престон Стернс (США)
  • Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция)
  • Винус Уильямс (США) / Александр Бублик (Казахстан)
  • Каролина Мухова (Чехия)) / Якуб Меншик (Чехия)
  • Алена Остапенко (Латвия) / Марсело Аревало (Сальвадор)
  • Кэти Бултер (Великобритания) / Алекс де Минаур (Австралия)
  • Габриэла Дабровски (Канада) / Харри Хелиеваара (Финляндия)
  • Мария Саккари (Греция) / Карен Хачанов
  • Эмма Наварро (США) / Томми Пол (США)
  • Татьяна Мария (Германия) / Валентен Вашеро (Монако)
  • Анна Калинская / Лоренцо Музетти (Италия)
  • Риз Брантмайер (США) / Майкл Чжен (США)
  • Деми Схюрс (Нидерланды) / Джулиан Кэш (Великобритания)
  • Кэти Макнелли (США) / Роберт Кэш (США)

Опубликованный список – заявки на участие в турнире. Состав участников основной сетки определится после окончания регистрации, которая продлится до 17 августа.

По ее итогам, в основной сетке сыграют 16 дуэтов: шесть лучших пар (по сумме рейтингов в одиночном разряде), восемь пар благодаря wild card, которые получат от организаторов соревнований (имена огласят позже) и две пары – победители квалификации.

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Элина Свитолина Гаэль Монфис Винус Уильямс Александр Бублик Каролина Мухова Якуб Меншик Алена Остапенко Марсело Аревало Кэти Бултер Алекс де Минаур Габриэла Дабровски Харри Хелиеваара Мария Саккари Карен Хачанов Эмма Наварро Томми Пол Татьяна Мария Валентен Вашеро Анна Калинская Лоренцо Музетти Деми Схюрс Джулиан Кэш Кэти Макнелли
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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