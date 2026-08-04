Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026

Организаторы US Open 2026 опубликовали обновленный список дуэтов, которые подали заявки на участие в турнире в смешанном парном разряде.

В заявке на микст 29 пар. К первоначальному списку из 16 дуэтов добавились 13 пар.

В обновленный список вошли первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис. Раннее на пресс-конференции перед стартом турнира WTA 500 в Вашингтоне, Элина говорила, что они с Гаэлем хотят принять участие и расчитывают получить wild card от организаторов турнира.

Обновленный список заявленных пар на микст US Open 2026:

Арина Соболенко / Новак Джокович (Сербия)

Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фритц (США)

Мирра Андреева / Андрей Рублев

Ига Свентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия)

Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия)

Диана Шнайдер / Даниил Медведев

Аманда Анисимова (США) / Лернер Тьен (США)

Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Лейла Фернандес (Канада) / Фрэнсис Тиафо (США)

Тейлор Таунсенд (США) / Александр Зверев (Германия)

Елена-Габриэла Русе (Румыния) / Нуну Боржеш (Португалия)

Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания)

Наоми Осака (Япония) / Кеи Нисикори (Япония)

Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия)

Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания)

Пейтон Стернс (США) / Престон Стернс (США)

Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция)

Винус Уильямс (США) / Александр Бублик (Казахстан)

Каролина Мухова (Чехия)) / Якуб Меншик (Чехия)

Алена Остапенко (Латвия) / Марсело Аревало (Сальвадор)

Кэти Бултер (Великобритания) / Алекс де Минаур (Австралия)

Габриэла Дабровски (Канада) / Харри Хелиеваара (Финляндия)

Мария Саккари (Греция) / Карен Хачанов

Эмма Наварро (США) / Томми Пол (США)

Татьяна Мария (Германия) / Валентен Вашеро (Монако)

Анна Калинская / Лоренцо Музетти (Италия)

Риз Брантмайер (США) / Майкл Чжен (США)

Деми Схюрс (Нидерланды) / Джулиан Кэш (Великобритания)

Кэти Макнелли (США) / Роберт Кэш (США)

Опубликованный список – заявки на участие в турнире. Состав участников основной сетки определится после окончания регистрации, которая продлится до 17 августа.

По ее итогам, в основной сетке сыграют 16 дуэтов: шесть лучших пар (по сумме рейтингов в одиночном разряде), восемь пар благодаря wild card, которые получат от организаторов соревнований (имена огласят позже) и две пары – победители квалификации.