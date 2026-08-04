Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026
К первоначальному списку участников добавилось еще 13 пар
Организаторы US Open 2026 опубликовали обновленный список дуэтов, которые подали заявки на участие в турнире в смешанном парном разряде.
В заявке на микст 29 пар. К первоначальному списку из 16 дуэтов добавились 13 пар.
В обновленный список вошли первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж, французский теннисист Гаэль Монфис. Раннее на пресс-конференции перед стартом турнира WTA 500 в Вашингтоне, Элина говорила, что они с Гаэлем хотят принять участие и расчитывают получить wild card от организаторов турнира.
Обновленный список заявленных пар на микст US Open 2026:
- Арина Соболенко / Новак Джокович (Сербия)
- Елена Рыбакина (Казахстан) / Тейлор Фритц (США)
- Мирра Андреева / Андрей Рублев
- Ига Свентек (Польша) / Каспер Рууд (Норвегия)
- Белинда Бенчич (Швейцария) / Флавио Коболли (Италия)
- Диана Шнайдер / Даниил Медведев
- Аманда Анисимова (США) / Лернер Тьен (США)
- Александра Эала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада)
- Лейла Фернандес (Канада) / Фрэнсис Тиафо (США)
- Тейлор Таунсенд (США) / Александр Зверев (Германия)
- Елена-Габриэла Русе (Румыния) / Нуну Боржеш (Португалия)
- Джессика Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобритания)
- Наоми Осака (Япония) / Кеи Нисикори (Япония)
- Сара Эррани (Италия) / Андреа Вавассори (Италия)
- Катерина Синякова (Чехия) / Генри Паттен (Великобритания)
- Пейтон Стернс (США) / Престон Стернс (США)
- Элина Свитолина (Украина) / Гаэль Монфис (Франция)
- Винус Уильямс (США) / Александр Бублик (Казахстан)
- Каролина Мухова (Чехия)) / Якуб Меншик (Чехия)
- Алена Остапенко (Латвия) / Марсело Аревало (Сальвадор)
- Кэти Бултер (Великобритания) / Алекс де Минаур (Австралия)
- Габриэла Дабровски (Канада) / Харри Хелиеваара (Финляндия)
- Мария Саккари (Греция) / Карен Хачанов
- Эмма Наварро (США) / Томми Пол (США)
- Татьяна Мария (Германия) / Валентен Вашеро (Монако)
- Анна Калинская / Лоренцо Музетти (Италия)
- Риз Брантмайер (США) / Майкл Чжен (США)
- Деми Схюрс (Нидерланды) / Джулиан Кэш (Великобритания)
- Кэти Макнелли (США) / Роберт Кэш (США)
Опубликованный список – заявки на участие в турнире. Состав участников основной сетки определится после окончания регистрации, которая продлится до 17 августа.
По ее итогам, в основной сетке сыграют 16 дуэтов: шесть лучших пар (по сумме рейтингов в одиночном разряде), восемь пар благодаря wild card, которые получат от организаторов соревнований (имена огласят позже) и две пары – победители квалификации.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист настроен завоевать место в составе «Челси»
Тейлор Фритц одолел Рафаэля Ходара в двух сетах на пути к трофею