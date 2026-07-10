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  4. Коллекция для Остапенко. Определены чемпионы Уимблдона-2026 в миксте
Уимблдон
10 июля 2026, 13:05 | Обновлено 10 июля 2026, 13:29
437
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Коллекция для Остапенко. Определены чемпионы Уимблдона-2026 в миксте

9 июля Алена вместе с Аревало в трех сетах переиграли тандем Полманс / Хантер

10 июля 2026, 13:05 | Обновлено 10 июля 2026, 13:29
437
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Коллекция для Остапенко. Определены чемпионы Уимблдона-2026 в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Аревало и Алена Остапенко
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9 июля на Уимблдонском турнире 2026 состоялся финальный матч в смешанном парном разряде.

Тандем Марсело Аревало (Сальвадор) / Алена Остапенко (Латвия) в трех сетах переиграл дуэт Марк Полманс (Австралия) / Сторм Хантер (Австралия) за 2 часа и 1 минуту.

Уимблдон-2026. Микст. Финал

Марк Полманс (Австралия) / Сторм Хантер (Австралия) – Марсело Аревало (Сальвадор) / Алена Остапенко (Латвия) [2] – 6:4, 5:7, 2:6

Остапенко и Аревало провели первые совместные соревнования. На пути к трофею, помимо Полманс и Хантер, Алена и Марсело также одолели пары Альбано Оливетти / Вера Звонарева, Андрес Мольтени / Дарья Юрак, Эдуар Роже-Васслен / Лаура Зигемунд и Кристиан Харрисон / Чжан Шуай.

У Остапенко теперь три выигранных трофея Grand Slam, причем каждый – в разных разрядах и на разных покрытиях. В 2017 году она стала чемпионкой Ролан Гаррос в одиночке, а в 2024 году завоевала титул US Open в парном разряде (вместе с Людмилой Киченок).

Для Аревало это третий трофей Grand Slam. В 2022 и 2024 годах Марсело стал чемпионом парного Ролан Гаррос.

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Марк Полманс Сторм Хантер (Сандерс) Марсело Аревало Алена Остапенко Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Нарешті згадали про Альону. Титули в трьох розрядах на трьох різних мейджорах це непересічне досягнення. А дивлячись на неї, так і не скажеш
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