Марта Костюк – Сторм Хантер. Удачный старт на US Open. Видеообзор матча

30 августа украинка Марта Костюк переиграла Сторм Хантер на старте Открытого чемпионата США 2026.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Марта во второй раз в двух очных противостояниях одолела Сторм.

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Во втором круге US Open Костюк поборется с победительницей поединка Слоан Стивенс – Клара Таусон.

US Open 2026. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Сторм Хантер (Австралия) [Q] – 6:4, 6:1

Видеообзор матча