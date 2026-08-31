Марта Костюк – Сторм Хантер. Удачный старт на US Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026
30 августа украинка Марта Костюк переиграла Сторм Хантер на старте Открытого чемпионата США 2026.
Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Марта во второй раз в двух очных противостояниях одолела Сторм.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Во втором круге US Open Костюк поборется с победительницей поединка Слоан Стивенс – Клара Таусон.
US Open 2026. 1/64 финала
Марта Костюк (Украина) [11] – Сторм Хантер (Австралия) [Q] – 6:4, 6:1
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британский боксер полностью доминировал в течении восьми раундов, но проиграл в девятом
Яркая победа Полесья в матче УПЛ
Бажаю нашим дівчатам успіхів і далі догори!