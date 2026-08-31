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  4. Марта Костюк – Сторм Хантер. Удачный старт на US Open. Видеообзор матча
US Open
31 августа 2026, 00:23 |
77
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Марта Костюк – Сторм Хантер. Удачный старт на US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2026

31 августа 2026, 00:23 |
77
2 Comments
Марта Костюк – Сторм Хантер. Удачный старт на US Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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30 августа украинка Марта Костюк переиграла Сторм Хантер на старте Открытого чемпионата США 2026.

Костюк одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:1. Марта во второй раз в двух очных противостояниях одолела Сторм.

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Во втором круге US Open Костюк поборется с победительницей поединка Слоан Стивенс – Клара Таусон.

US Open 2026. 1/64 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Сторм Хантер (Австралия) [Q] – 6:4, 6:1

Видеообзор матча

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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В лайві зараз Марта десята! Вітаємо! Майже на 600 очок випереджає Анісімову, якій треба захищати минулорічний фінал ЮСО (Аманда правда, ще не зіграла перше коло). Еліна теж додала (їй нічого захищати), сьома. 
Бажаю нашим дівчатам успіхів і далі догори!
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Марта идет 10-й сейчас, Элина 7-й. рыбакина стала номер 1, сместив с трона арыну-балерыну, на пятки которой уже наступает миллиардерша
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