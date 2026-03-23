  4. Василий КОБИН: «Нам не хватает опыта и сыгранности»
Украина. Первая лига
23 марта 2026, 14:18 | Обновлено 23 марта 2026, 14:19
Василий КОБИН: «Нам не хватает опыта и сыгранности»

Наставник «Ингульца» прокомментировал поражение в матче с «Подольем»

Василий Кобин

В поединке 19-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле со счетом 0:3 проиграл «Подолью». Итог матча подвел тренер «Ингульца» Василий Кобин.

– Игра не сильно прибавляет оптимизма. Я поздравляю свою команду с началом второй части чемпионата. Что касается игры, то, конечно, игра была тяжелой. Удаление повлияло на ход событий, которые происходили на футбольном поле. Первый тайм мы играли против ветра. Подолье много играло вертикальными передачами. Мы не смогли подстроиться под погоду. Очень много было стандартных положений. Допустили ошибку, которая привела к удалению. Хотя по удалению нужно посмотреть момент. Три стандарта мы пропустили. Три гола, но это игра. Такие моменты случаются, но ничего, будем двигаться дальше. Молодая команда и, конечно, не хватает опыта в каких-то моментах. Нам не хватает и опыта, и сыгранности. Сам по себе счет 0:3 неприятен, но это, как говорится, ничего страшного, если бы только сам счет. А вот что касается качества игры, она, к сожалению, соответствует такому счету. Новая команда. И, конечно, молодые ребята пока нет лидеров, которые могут на себя брать ответственность, которые будут вести игру команды. Может быть, на следующую игру выйдут другие игроки. Посмотрим, будем анализировать. Игра проиграна, много можно пользы взять из этой игры. Не хотелось начинать с досадного такого поражения. Но жизнь продолжается, так что необходимо проанализировать и идти дальше.

– Следует ли так понимать, что в связи с нынешней кадровой ситуацией, рассчитывать на то, что команда будет бороться в этом году за выход в Премьер-лигу, не стоит?

– Я бы так не говорил. Мы настроены, ребята хорошо поработали при подготовке к чемпионату. Мы много работали над стандартными положениями, и просто нужно время ребятам набраться опыта, потому что многие не имели игровой практики, не чувствовали ритм борьбы. Но если они умны, грамотны и амбициозны, то в первую очередь они должны для себя проанализировать, что они делают в этой команде, какое их ждет будущее. Надо начинать всегда с себя. Будет тяжело, потому что соперники хорошие, качественные. Мы сделаем все возможное, чтобы попасть в Премьер-лигу.

– Из нынешнего подбора игроков вы уже видите таких, кто может сформировать костякт будущего Ингульца?

–Опять же, молодые игроки, сегодня лучше один выглядит, завтра другой. Кто лучше тренируется, кто хуже, но это нормально для молодого игрока. Они нестабильны. И здесь самое главное, чтобы они вышли на определенный уровень. Стали на уровень стабильности. Потому что уровень игрока зависит от его стабильности. Если классный игрок, то он проводит несколько матчей подряд стабильно, где-то возможно у него быть спад. Игроки молодые, они могут сегодня сыграть хорошо, завтра следующую игру сыграть немного хуже. И уровень игрока формируюется от его способности держать форму на протяжении чемпионата. Нам нужно начать с простых вещей, чтобы они держали уровень хотя бы несколько матчей.

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Баран (Подолье).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Демченко (Подолье).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Рудюк (Подолье).
Сергей Турчак Sport.ua
