Ингулец – Подолье – 0:3. Режим Арсенала. Видео голов и обзор матча

В матче 19-го тура Первой лиги «Ингулец» принимал хмельницкое «Подолье». Хозяева потерпели поражение от одного из аутсайдеров чемпионата, пропустив три гола после угловых.

«Ингулец» в турнирной таблице Первой лиги идет на четвертом месте и претендует на выход в УПЛ. «Подолье» же находится в зоне вылета и ведет борьбу за выживание.

Матч прервали уже на пятой минуте. Причиной стала воздушная тревога.

Пауза не пошла хозяевам на пользу. В конце первого тайма «Подолье» открыло счет. После подачи углового Владимир Рудюк подобрал мяч на линии штрафной и мощным ударом отправил его в сетку.

Второй мяч «Подолье» забило также после углового. На 53-й минуте Антон Демченко замкнул дальнюю штангу.

Через три минуты ситуация повторилась. Только на этот раз отличился Ростислав Баран.

Первая лига. 19-й тур. Петрово. 22 марта

«Ингулец» (Петрово) – «Подолье» (Хмельницкий) – 0:3

Голы: Рудюк, 45+1, Демченко, 53, Баран, 56

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча