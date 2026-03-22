Ингулец – Подолье – 0:3. Режим Арсенала. Видео голов и обзор матча
Все свои голы «Подолье» забило после угловых
В матче 19-го тура Первой лиги «Ингулец» принимал хмельницкое «Подолье». Хозяева потерпели поражение от одного из аутсайдеров чемпионата, пропустив три гола после угловых.
«Ингулец» в турнирной таблице Первой лиги идет на четвертом месте и претендует на выход в УПЛ. «Подолье» же находится в зоне вылета и ведет борьбу за выживание.
Матч прервали уже на пятой минуте. Причиной стала воздушная тревога.
Пауза не пошла хозяевам на пользу. В конце первого тайма «Подолье» открыло счет. После подачи углового Владимир Рудюк подобрал мяч на линии штрафной и мощным ударом отправил его в сетку.
Второй мяч «Подолье» забило также после углового. На 53-й минуте Антон Демченко замкнул дальнюю штангу.
Через три минуты ситуация повторилась. Только на этот раз отличился Ростислав Баран.
Первая лига. 19-й тур. Петрово. 22 марта
«Ингулец» (Петрово) – «Подолье» (Хмельницкий) – 0:3
Голы: Рудюк, 45+1, Демченко, 53, Баран, 56
