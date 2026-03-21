  Ингулец – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
21 марта 2026, 22:26 | Обновлено 21 марта 2026, 22:31
Ингулец – Подолье. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 22 марта в 13:00 по Киеву

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Подольем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ингулец

Прошлогодний участник УПЛ в текущем сезоне демонстрирует довольно неплохие результаты. За 18 игр Первой лиги Ингульцу удалось набрать 36 баллов, благодаря которым он пока находится на 4-й строчке турнирной таблицы.
Расстояние от 2-го места составляет 5 очков, однако лидер «Буковина» оторвался уже на 15 пунктов.

В Кубке Украины петровцы смогли квалифицироваться в четвертьфинал, где в начале марта уступили киевскому «Динамо» со счетом 2:0. Также стоит отметить, что зимой состав «Ингульца» претерпел значительные изменения, ведь многие его игроки усилили клубы Премьер-лиги.

Подолье

Далеко не лучшим образом складывается сезон для «Подолья», которое уже в очередной раз борется за выживание. После 18 поединков Первой лиги на балансе клуба есть 14 баллов, пока позволяют ему находиться на 15-й позиции турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже очень ощутимо – 5 зачетных пунктов.

Кубок Украины «Подолье» покинуло на стадии 1/16 финала, проиграв тому же «Ингульцу» со счетом 4:1.

Личные встречи

Уже в этом сезоне коллективы играли между собой дважды. В обоих поединках с общим счетом 9:2 победил «Ингулец».

Интересные факты

  • «Ингулец» забил 32 гола в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Подолье» в свою очередь пропустило уже 29 мячей в текущем розыгрыше чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Ингулец» победил в 5/6 последних домашних поединках.

Прогноз

Несмотря на значительные кадровые потери фаворитом этой встречи выглядит «Ингулец». Я и поставлю на его победу (с коэффициентом 1.57 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Ингулец
22 марта 2026 -
13:00
Подолье
