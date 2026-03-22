Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Проклятие угловых. Ингулец дома неожиданно проиграл Подолью
Ингулец
22.03.2026 13:00 – FT 0 : 3
Подолье
Украина. Первая лига
22 марта 2026, 17:16 | Обновлено 22 марта 2026, 17:17
116
Проклятие угловых. Ингулец дома неожиданно проиграл Подолью

Поединок «Ингулец» – «Подолье» завершился со счетом 0:3

22 марта 2026, 17:16 | Обновлено 22 марта 2026, 17:17
В матче 19-го тура Первой лиги «Ингулец» принимал хмельницкое «Подолье». Хозяева потерпели поражение, пропустив три мяча после угловых.

«Ингулец» в турнирной таблице идет на четвертом месте и претендует на выход в УПЛ. «Подолье» же находится в зоне вылета и ведет борьбу за выживание в Первой лиге.

Матч пришлось прервать уже на пятой минуте. Причиной стала воздушная тревога.

Через некоторое время поединок продолжили. В конце первого тайма «Подолье» открыло счет. После додачи углового Владимир Рудюк подобрал мяч на линии штрафной и мощным ударом отправил его в сетку.

Второй мяч «Ингулец» пропустил также после углового. На 53-й минуте Антон Демченко замкнул скидку на штангу.

Через три минуты ситуация повторилась. Только на этот раз отличился Ростислав Баран.

Первая лига. 19-й тур. Петрово. 22 марта

«Ингулец» (Петрово) – «Подолье» (Хмельницкий) – 0:3

Голы: Рудюк, 45+1, Демченко, 53, Баран, 56

Видеозапись матча

События матча

56’
ГОЛ ! Мяч забил Ростислав Баран (Подолье).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Демченко (Подолье).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Рудюк (Подолье).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Подолье Хмельницкий Антон Демченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 1
Singularis
Даже Баран забил
