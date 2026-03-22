Проклятие угловых. Ингулец дома неожиданно проиграл Подолью
Поединок «Ингулец» – «Подолье» завершился со счетом 0:3
В матче 19-го тура Первой лиги «Ингулец» принимал хмельницкое «Подолье». Хозяева потерпели поражение, пропустив три мяча после угловых.
«Ингулец» в турнирной таблице идет на четвертом месте и претендует на выход в УПЛ. «Подолье» же находится в зоне вылета и ведет борьбу за выживание в Первой лиге.
Матч пришлось прервать уже на пятой минуте. Причиной стала воздушная тревога.
Через некоторое время поединок продолжили. В конце первого тайма «Подолье» открыло счет. После додачи углового Владимир Рудюк подобрал мяч на линии штрафной и мощным ударом отправил его в сетку.
Второй мяч «Ингулец» пропустил также после углового. На 53-й минуте Антон Демченко замкнул скидку на штангу.
Через три минуты ситуация повторилась. Только на этот раз отличился Ростислав Баран.
Первая лига. 19-й тур. Петрово. 22 марта
«Ингулец» (Петрово) – «Подолье» (Хмельницкий) – 0:3
Голы: Рудюк, 45+1, Демченко, 53, Баран, 56
