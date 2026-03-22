Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0. Львы идут за топ-3. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Астон Вилла
22.03.2026 16:15 – FT 2 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 марта 2026, 22:44 |
20
0

Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0. Львы идут за топ-3. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

22 марта 2026, 22:44 |
20
0
Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0. Львы идут за топ-3. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Забив по голу в каждом из таймов, «Астон Вилла» обеспечила себе победу на «Вилла Парк» (2:0).

«Астон Вилла» продолжает бороться за место в топ-3 чемпионата Англии: «львы» сейчас четвертые и имеют 54 очка. А вот «Вест Хэм» находится в зоне вылета – 18-е место и 29 очков.

Английская Премьер-лига. 31-й тур, 22 марта

«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 2:0

Голы: Макгинн, 15, Воткнис, 68

Видео голов и обзор матча:

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Джейдон Санчо.
Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Астон Вилла - Вест Хэм Джон Макгинн Олли Уоткинс
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем