22 марта «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.

Забив по голу в каждом из таймов, «Астон Вилла» обеспечила себе победу на «Вилла Парк» (2:0).

«Астон Вилла» продолжает бороться за место в топ-3 чемпионата Англии: «львы» сейчас четвертые и имеют 54 очка. А вот «Вест Хэм» находится в зоне вылета – 18-е место и 29 очков.

Английская Премьер-лига. 31-й тур, 22 марта

«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 2:0

Голы: Макгинн, 15, Воткнис, 68

