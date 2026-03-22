Англия22 марта 2026, 22:44 |
Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0. Львы идут за топ-3. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги
22 марта «Астон Вилла» одержала уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.
Забив по голу в каждом из таймов, «Астон Вилла» обеспечила себе победу на «Вилла Парк» (2:0).
«Астон Вилла» продолжает бороться за место в топ-3 чемпионата Англии: «львы» сейчас четвертые и имеют 54 очка. А вот «Вест Хэм» находится в зоне вылета – 18-е место и 29 очков.
Английская Премьер-лига. 31-й тур, 22 марта
«Астон Вилла» – «Вест Хэм» – 2:0
Голы: Макгинн, 15, Воткнис, 68
Видео голов и обзор матча:
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Олли Уоткинс (Астон Вилла).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Астон Вилла), асcист Джейдон Санчо.
