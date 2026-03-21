В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 16.15.

Астон Вилла

Несмотря на отличный темп, который команда набрала в течение сезона, сейчас виллианы выступают не лучшим образом. Тем не менее, после 30 игр Премьер-лиги на балансе команды есть 51 очко, что позволяет находиться на 4 месте турнирной таблицы. Расстояние от конкурентов мизерное – и от 6-й, и от 3-й строчки клуб отделяет 3 зачетных пункта. В национальном кубке «Астон Вилла» вылетела от «Ньюкасла» на стадии 1/16 финала.

На международной арене англичане выглядят уверенно и уже смогли квалифицироваться в четвертьфинал. Там «Астон Виллу» ждет противостояние с «Болоньей».

Вест Хэм

Для лондонцев текущий сезон складывается достаточно проблемно. За 30 поединков чемпионата Англии «молотобойцы» получили 29 очков, из-за чего пока находятся на 18 месте общего зачета. Столько же очков у «Ноттингема» с 17-й позиции, однако у него лучшая статистика дополнительных показателей.

В Кубке Англии «Вест Хэм» до сих пор продолжает борьбу и уже квалифицировался в 1/4 финала. Там команду ждет поединок против «Лидса».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Астон Вилла». На балансе команды 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

За 8 предыдущих матчей в английских турнирах «Астон Вилла» победила только раз.

«Вест Хэм» победил в 4/6 последних выездных поединках.

«Астон Вилла» не смогла сохранить ворота сухими в 5/6 последних играх Премьер-лиги.

В 6/8 предыдущих матчах «Вест Хэма» было забито менее 2.5 гола.

Прогноз

Последние матчи клубов были не слишком богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.62 по линии БК betking).