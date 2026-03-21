Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 22 марта в 16:15 по Киеву
В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 16.15.
Астон Вилла
Несмотря на отличный темп, который команда набрала в течение сезона, сейчас виллианы выступают не лучшим образом. Тем не менее, после 30 игр Премьер-лиги на балансе команды есть 51 очко, что позволяет находиться на 4 месте турнирной таблицы. Расстояние от конкурентов мизерное – и от 6-й, и от 3-й строчки клуб отделяет 3 зачетных пункта. В национальном кубке «Астон Вилла» вылетела от «Ньюкасла» на стадии 1/16 финала.
На международной арене англичане выглядят уверенно и уже смогли квалифицироваться в четвертьфинал. Там «Астон Виллу» ждет противостояние с «Болоньей».
Вест Хэм
Для лондонцев текущий сезон складывается достаточно проблемно. За 30 поединков чемпионата Англии «молотобойцы» получили 29 очков, из-за чего пока находятся на 18 месте общего зачета. Столько же очков у «Ноттингема» с 17-й позиции, однако у него лучшая статистика дополнительных показателей.
В Кубке Англии «Вест Хэм» до сих пор продолжает борьбу и уже квалифицировался в 1/4 финала. Там команду ждет поединок против «Лидса».
Личные встречи
В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Астон Вилла». На балансе команды 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.
Интересные факты
- За 8 предыдущих матчей в английских турнирах «Астон Вилла» победила только раз.
- «Вест Хэм» победил в 4/6 последних выездных поединках.
- «Астон Вилла» не смогла сохранить ворота сухими в 5/6 последних играх Премьер-лиги.
- В 6/8 предыдущих матчах «Вест Хэма» было забито менее 2.5 гола.
Прогноз
Последние матчи клубов были не слишком богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.62 по линии БК betking).
16:15
