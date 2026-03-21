  Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
21 марта 2026, 17:53 | Обновлено 21 марта 2026, 18:59
Астон Вилла – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 марта в 16:15 по Киеву

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 16.15.

Несмотря на отличный темп, который команда набрала в течение сезона, сейчас виллианы выступают не лучшим образом. Тем не менее, после 30 игр Премьер-лиги на балансе команды есть 51 очко, что позволяет находиться на 4 месте турнирной таблицы. Расстояние от конкурентов мизерное – и от 6-й, и от 3-й строчки клуб отделяет 3 зачетных пункта. В национальном кубке «Астон Вилла» вылетела от «Ньюкасла» на стадии 1/16 финала.

На международной арене англичане выглядят уверенно и уже смогли квалифицироваться в четвертьфинал. Там «Астон Виллу» ждет противостояние с «Болоньей».

Для лондонцев текущий сезон складывается достаточно проблемно. За 30 поединков чемпионата Англии «молотобойцы» получили 29 очков, из-за чего пока находятся на 18 месте общего зачета. Столько же очков у «Ноттингема» с 17-й позиции, однако у него лучшая статистика дополнительных показателей.

В Кубке Англии «Вест Хэм» до сих пор продолжает борьбу и уже квалифицировался в 1/4 финала. Там команду ждет поединок против «Лидса».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Астон Вилла». На балансе команды 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • За 8 предыдущих матчей в английских турнирах «Астон Вилла» победила только раз.
  • «Вест Хэм» победил в 4/6 последних выездных поединках.
  • «Астон Вилла» не смогла сохранить ворота сухими в 5/6 последних играх Премьер-лиги.
  • В 6/8 предыдущих матчах «Вест Хэма» было забито менее 2.5 гола.

Прогноз

Последние матчи клубов были не слишком богаты голами, поэтому я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.62 по линии БК betking).

По теме:
Чемпионшип рядом. Команда АПЛ проиграла и близка к вылету
Брайтон – Ливерпуль – 2:1. Дубль Уэлбека, травма Экитике. Видео голов
Стало известно, выйдет ли Миколенко в старте Эвертона на матч с Челси
Астон Вилла Астон Вилла - Вест Хэм Вест Хэм прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Футбол | 21 марта 2026, 16:49 0
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН

Главный тренер «Манчестер Сити» удивлен решением CAF

Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Биатлон | 20 марта 2026, 18:36 2
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20

Норвежец не просто выиграл гонку, он еще и в зачете опередил конкурентов

Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Бокс | 21.03.2026, 09:26
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Футбол | 21.03.2026, 08:26
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Футбол | 21.03.2026, 14:05
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Популярные новости
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
После матча Александрия – Динамо клуб уволил главного тренера
19.03.2026, 17:00 9
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 2
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
