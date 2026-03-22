Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Металлург З – Ворскла – 2:0. Победа с новым тренером. Видео голов и обзор
Первая лига
Металлург Зп
22.03.2026 12:50 – FT 2 : 0
Ворскла
Обзор
Украина. Первая лига
22 марта 2026, 19:18 | Обновлено 22 марта 2026, 19:23
210
0

Металлург З – Ворскла – 2:0. Победа с новым тренером. Видео голов и обзор

Сергей Ковалец провел первый официальный матч во главе запорожского клуба

22 марта 2026, 19:18 | Обновлено 22 марта 2026, 19:23
210
0
Металлург З – Ворскла – 2:0. Победа с новым тренером. Видео голов и обзор
ФК Металлург

В матче 19-го тура Первой лиги «Металлург» в Запорожье принимал «Ворсклу». Хозяева забили два мяча во втором тайме и прервали безвыигрышную серию.

Во время зимнего пперерыва в «Металлурге» произошли изменения на тренерском посту. Команду возглавил Сергей Ковалец, до этого работавший с хмельницким «Подольем».

Из-за воздушной тревоги команды начали игру почти на два часа позже запланированного. А на 42-й минуте поединок пришлось прервать.

После возобновления матча «Металлург» вышел вперед. На 48-й минуте Дмитрий Иродовский реализовал пенальти.

На 69-й минуте счет стал 2:0 в пользу запорожского клуба. Вратарь «Ворсклы» неудачно сыграл на выходе, и Сулейман Сейтхалилов отправил мяч в пустые ворота

Первая лига. 19-й тур. Запорожье. 22 марта

«Металлург» (Запорожье) – «Ворскла» (Полтава) – 2:0

Голы: Иродовский, 48 (пенальти), Сейтхалилов, 69

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Сулейман Сейтхалилов (Металлург Зп).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
