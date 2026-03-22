Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Металлург Зп
22.03.2026 11:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
22 марта 2026, 07:32
112
0

Металлург – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 22 марта в 11:00 по Киеву

22 марта 2026, 07:32 |
112
0
Металлург – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Ворскла

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Металлург

Текущий сезон Первой лиги проходит для команды ужасно, и теперь, похоже, вылета ей не удастся избежать. За 18 игр чемпионата «Металлургу» удалось набрать всего 8 зачетных пунктов, из-за чего он пока и находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже кажется недосягаемым – 11 очков.

Кубок Украины запорожцы покинули на стадии 1/16 финала, уступив «Фениксу-Мариуполю» в серии пенальти.

Ворскла

Для прошлогодних участников Премьер-лиги тоже не все идет гладко. После 18 туров Первой лиги на балансе «Воркслы» есть всего 21 балл, что пока позволяет находиться на 9-й позиции общего зачета. От топ-4 полтавчан отделяет 11 пунктов, а от зоны вылета они оторвались всего на 5 очков. Кубок Украины клуб покинул еще на стадии 1/32 финала, минимально уступив «Викторию».

Зимой команда пережила «клиническую смерть», потеряв финансирование. Хотя ситуация и не до конца прояснена сейчас, «Ворскла» должна хотя бы доиграть текущий сезон.

Личные встречи

В новейшей истории клубы играли между собой только раз – в первом круге сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержал «Металлург» – она до сих пор остается его единственной победой в этом розыгрыше Первой лиги.

Интересные факты

  • «Металлург» забил всего 7 голов в Первой лиге Украины в этом сезоне – самый худший результат среди всех команд.
  • В последних 11 официальных играх «Ворскла» имела только 2 выигрыша.
  • «Металлург» пропустил 37 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Первая официальная игра для команд в 2026 году, скорее всего, не будет очень зрелищной. Я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.64 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Металлург Зп
22 марта 2026 -
11:00
Ворскла
Тотал менее 2.5 1.64
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Пробой – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Сергей ПЕТЬКО: «Заслуживали ничью в матче с Черноморцем»
Ворскла Полтава Металлург Запорожье прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21 марта 2026, 11:10 1
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»

Известный футболист похвалил Ярмоленко

Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Футбол | 21 марта 2026, 11:34 2
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее

Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»

Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Футбол | 21.03.2026, 23:42
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Бокс | 21.03.2026, 09:26
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов
Футбол | 22.03.2026, 05:27
Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов
Бавария – Унион Берлин – 4:0. Дубль Гнабри, мячи Олисе и Кейна. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
20.03.2026, 18:36 2
Биатлон
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
20.03.2026, 08:03 13
Футбол
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 22
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 4
Футбол
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем