Металлург Зп

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 19-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 11:00.

Металлург

Текущий сезон Первой лиги проходит для команды ужасно, и теперь, похоже, вылета ей не удастся избежать. За 18 игр чемпионата «Металлургу» удалось набрать всего 8 зачетных пунктов, из-за чего он пока и находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже кажется недосягаемым – 11 очков.

Кубок Украины запорожцы покинули на стадии 1/16 финала, уступив «Фениксу-Мариуполю» в серии пенальти.

Ворскла

Для прошлогодних участников Премьер-лиги тоже не все идет гладко. После 18 туров Первой лиги на балансе «Воркслы» есть всего 21 балл, что пока позволяет находиться на 9-й позиции общего зачета. От топ-4 полтавчан отделяет 11 пунктов, а от зоны вылета они оторвались всего на 5 очков. Кубок Украины клуб покинул еще на стадии 1/32 финала, минимально уступив «Викторию».

Зимой команда пережила «клиническую смерть», потеряв финансирование. Хотя ситуация и не до конца прояснена сейчас, «Ворскла» должна хотя бы доиграть текущий сезон.

Личные встречи

В новейшей истории клубы играли между собой только раз – в первом круге сезона чемпионата. Тогда минимальную победу одержал «Металлург» – она до сих пор остается его единственной победой в этом розыгрыше Первой лиги.

Интересные факты

«Металлург» забил всего 7 голов в Первой лиге Украины в этом сезоне – самый худший результат среди всех команд.

В последних 11 официальных играх «Ворскла» имела только 2 выигрыша.

«Металлург» пропустил 37 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Первая официальная игра для команд в 2026 году, скорее всего, не будет очень зрелищной. Я поставлю на тотал менее 2.5 (с коэффициентом 1.64 по линии БК betking).