Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Валерий КУЦЕНКО: «Свои ошибки привели к пропущенным мячам»
Первая лига
Металлург Зп
22.03.2026 12:50 – FT 2 : 0
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 марта 2026, 17:14 | Обновлено 23 марта 2026, 17:17
73
0

Валерий КУЦЕНКО: «Свои ошибки привели к пропущенным мячам»

Тренер «Ворсклы» прокомментировал поражение от запорожского «Металлурга»

23 марта 2026, 17:14 | Обновлено 23 марта 2026, 17:17
73
0
Валерий КУЦЕНКО: «Свои ошибки привели к пропущенным мячам»
ФК Ворскла. Валерий Куценко

В матче 19-го тура Первой лиги «Ворскла» на выезде со счетом 0:2 проиграла запорожскому «Металлургу». Итог поединка подвел наставник полтавского клуба Валерий Куценко.

«Сегодня две команды хотели победить, потому что была большая пауза, все готовились. И я считаю, что равная игра была, но где-то не хватило концентрации, где свои ошибки привели к пропущенным мячам», – сказал Валерий Куценко.

В турнирной таблице «Ворскла» занимает девятое место. В следующем туре команда Валерия Куценко на своем поле будет принимать «Ингулец», который приедет в Полтаву после поражения 0:3 от хмельницкого «Подолья».

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Сулейман Сейтхалилов (Металлург Зп).
47’
ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Иродовский (Металлург Зп).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Металлург Запорожье Валерий Куценко пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем