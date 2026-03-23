Валерий КУЦЕНКО: «Свои ошибки привели к пропущенным мячам»

В матче 19-го тура Первой лиги «Ворскла» на выезде со счетом 0:2 проиграла запорожскому «Металлургу». Итог поединка подвел наставник полтавского клуба Валерий Куценко.

«Сегодня две команды хотели победить, потому что была большая пауза, все готовились. И я считаю, что равная игра была, но где-то не хватило концентрации, где свои ошибки привели к пропущенным мячам», – сказал Валерий Куценко.

В турнирной таблице «Ворскла» занимает девятое место. В следующем туре команда Валерия Куценко на своем поле будет принимать «Ингулец», который приедет в Полтаву после поражения 0:3 от хмельницкого «Подолья».