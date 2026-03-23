Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Украинец помог команде набрать три очка
Поединок 29-го тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» завершился минимальной победой хозяев со счётом 3:2. Матч состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе «Реала» и отразил четыре удара соперника, демонстрируя надежную игру на воротах.
По завершении матча Лунин получил высокую оценку от статистического портала SofaScore – 7,0 баллов. Героем встречи стал Винисиус Жуниор, который забил дважды и получил 8,2 балла.
Оценки матча «Реал» – «Атлетико»:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
