  4. Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23 марта 2026, 00:15
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами

Украинец помог команде набрать три очка

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Поединок 29-го тура испанской Ла Лиги между мадридскими «Реалом» и «Атлетико» завершился минимальной победой хозяев со счётом 3:2. Матч состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе «Реала» и отразил четыре удара соперника, демонстрируя надежную игру на воротах.

По завершении матча Лунин получил высокую оценку от статистического портала SofaScore – 7,0 баллов. Героем встречи стал Винисиус Жуниор, который забил дважды и получил 8,2 балла.

Оценки матча «Реал» – «Атлетико»:

Дмитрий Олийченко
