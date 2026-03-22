ФК Ньюкасл

В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ньюкасл

Довольно нестабильные результаты в текущем сезоне демонстрирует «Ньюкасл». После 30 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 42 зачетных пункта, которые пока позволяют находиться на 10-м месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-7 уже достаточно ощутимо – 7 баллов. Кубок Англии «сороки» покинули на стадии 1/8 финала после проигрыша против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам также удалось дойти до 1/8 финала, однако там «Ньюкасл» с разгромным счетом 8:3 по сумме 2-х игр уступил «Барселоне».

Сандерленд

Совершенно неплохой сезон проводит новичок Премьер-лиги. За 30 туров чемпионата Англии «черным котам» удалось добыть в борьбе 40 очков, благодаря которым они пока находятся на 13-м месте турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 клуб отделяет 11 баллов.

В национальном кубке «Сандерленд» смог квалифицироваться в 1/8 финала, однако там неожиданно уступил аутсайдеру Первой лиги (3-й по силе дивизион) – «Порт Вейлу».

Личные встречи

После вылета черных кошек из Премьер-лиги в 2016 году команды играли между собой только дважды. В Кубке Англии сезона 2024/25 победил «Ньюкасл», а в 1-м круге текущего сезона чемпионата минимально выиграл «Сандерленд».

Интересные факты

  • В последних 7-х домашних матчах «Ньюкасл» победил только 1 раз.
  • В 6/7 последних матчах «Сандерленда» было забито меньше 2.5 гола.
  • За 7 предыдущих поединков «Сандерленд» победил только дважды.
  • За последние 16 поединков «Ньюкасл» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Возможные стартовые составы

Ньюкасл: Рамсдейл – Холл, Бьорн, Тчау, Трипьер – Жоэлинтон, Рэмзи, Уиллок – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Сандерленд: Элльборг – Хьюм, Альдерете, О'Нин, Геертрейд – Садики – Тальби, Ле Фе, Диарра, Ригг – Бробби

Прогноз

Сейчас команды находятся не в лучшей форме, однако атмосфера тайн-ирского дерби всегда прибавляет страсти к игре. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.85 по линии БК betking).

По теме:
Астон Вилла – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Обнародована оценка Ярмолюка за матч АПЛ Лидс – Брентфорд
Ньюкасл Сандерленд прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо
Футбол | 22 марта 2026, 08:02 7
Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо
Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо

Команда стала чаще создавать моменты

Украинский тренер: «Шахтер покупал этого игрока на скамейке посидеть?»
Футбол | 21 марта 2026, 09:51 1
Украинский тренер: «Шахтер покупал этого игрока на скамейке посидеть?»
Украинский тренер: «Шахтер покупал этого игрока на скамейке посидеть?»

Олег Федорчук не понимает, почему Арда Туран не доверяет Просперу Оба

Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Футбол | 21.03.2026, 11:10
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Футбол | 22.03.2026, 09:12
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 21.03.2026, 09:57
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Популярные новости
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
Шовковский получил сенсационное предложение от донецкого Шахтера
20.03.2026, 08:03 12
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
20.03.2026, 18:36 2
Биатлон
