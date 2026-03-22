В воскресенье, 22 марта, состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Ньюкасл

Довольно нестабильные результаты в текущем сезоне демонстрирует «Ньюкасл». После 30 туров Премьер-лиги на балансе команды есть 42 зачетных пункта, которые пока позволяют находиться на 10-м месте турнирной таблицы. Расстояние от топ-7 уже достаточно ощутимо – 7 баллов. Кубок Англии «сороки» покинули на стадии 1/8 финала после проигрыша против «Манчестер Сити».

В Лиге чемпионов англичанам также удалось дойти до 1/8 финала, однако там «Ньюкасл» с разгромным счетом 8:3 по сумме 2-х игр уступил «Барселоне».

Сандерленд

Совершенно неплохой сезон проводит новичок Премьер-лиги. За 30 туров чемпионата Англии «черным котам» удалось добыть в борьбе 40 очков, благодаря которым они пока находятся на 13-м месте турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-4 клуб отделяет 11 баллов.

В национальном кубке «Сандерленд» смог квалифицироваться в 1/8 финала, однако там неожиданно уступил аутсайдеру Первой лиги (3-й по силе дивизион) – «Порт Вейлу».

Личные встречи

После вылета черных кошек из Премьер-лиги в 2016 году команды играли между собой только дважды. В Кубке Англии сезона 2024/25 победил «Ньюкасл», а в 1-м круге текущего сезона чемпионата минимально выиграл «Сандерленд».

Интересные факты

В последних 7-х домашних матчах «Ньюкасл» победил только 1 раз.

В 6/7 последних матчах «Сандерленда» было забито меньше 2.5 гола.

За 7 предыдущих поединков «Сандерленд» победил только дважды.

За последние 16 поединков «Ньюкасл» сохранил ворота сухими только 1 раз.

Возможные стартовые составы

Ньюкасл: Рамсдейл – Холл, Бьорн, Тчау, Трипьер – Жоэлинтон, Рэмзи, Уиллок – Гордон, Вольтемаде, Эланга

Сандерленд: Элльборг – Хьюм, Альдерете, О'Нин, Геертрейд – Садики – Тальби, Ле Фе, Диарра, Ригг – Бробби

Прогноз

Сейчас команды находятся не в лучшей форме, однако атмосфера тайн-ирского дерби всегда прибавляет страсти к игре. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.85 по линии БК betking).