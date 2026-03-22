Англия22 марта 2026, 22:12 | Обновлено 22 марта 2026, 22:14
Ньюкасл – Сандерленд – 1:2. Горячее дерби. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги
22 марта «Ньюкасл» и «Сандерленд» встретились в 31-м туре Английской Премьер-лиги.
Команды на «Сент-Джеймс Парк» обменялись голами, и матч постепенно приближался к ничьей.
На последних минутах «Сандерленд» вырвал победу благодаря голу Брайана Бробби – 2:1.
Английская Премьер-лига. 31-й тур, 22 марта
«Ньюкасл» – «Сандерленд» – 1:2
Голы: Гордон, 10 – Тальби, 57, Бробби, 90
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Сандерленд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Ник Вольтемаде.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 марта 2026, 14:45 39
Арсенал против Манчестер Сити, дерби Мадрида на Сантьяго Бернабеу и другие поединки
Другие виды | 22 марта 2026, 08:12 0
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков
Футбол | 22.03.2026, 16:40
Бокс | 22.03.2026, 08:46
Футбол | 22.03.2026, 22:20
