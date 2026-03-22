  4. Ньюкасл – Сандерленд – 1:2. Горячее дерби. Видео голов и обзор матча
Ньюкасл
22.03.2026 14:00 – FT 1 : 2
Сандерленд
22 марта 2026, 22:12 | Обновлено 22 марта 2026, 22:14
Ньюкасл – Сандерленд – 1:2. Горячее дерби. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

22 марта «Ньюкасл» и «Сандерленд» встретились в 31-м туре Английской Премьер-лиги.

Команды на «Сент-Джеймс Парк» обменялись голами, и матч постепенно приближался к ничьей.

На последних минутах «Сандерленд» вырвал победу благодаря голу Брайана Бробби – 2:1.

Английская Премьер-лига. 31-й тур, 22 марта

«Ньюкасл» – «Сандерленд» – 1:2

Голы: Гордон, 10 – Тальби, 57, Бробби, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Сандерленд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Ник Вольтемаде.
По теме:
Реал – Атлетико. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0. Львы идут за топ-3. Видео голов, обзор матча
Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3. Очередное фиаско шпор. Видео голов
Сандерленд Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Энтони Гордон Брайан Бробби Шемсдин Тальби
Андрей Витренко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Футбол | 22 марта 2026, 14:45 39
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro

Арсенал против Манчестер Сити, дерби Мадрида на Сантьяго Бернабеу и другие поединки

На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22 марта 2026, 08:12 0
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет

Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков

У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22.03.2026, 16:40
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
Бокс | 22.03.2026, 08:46
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 22.03.2026, 22:20
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Популярные новости
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 10
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 57
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
Итаума назвал единственного боксера, с которым отказывается драться
21.03.2026, 00:02
Бокс
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
Аонишики победил чемпиона. Как прошел 14-й день Haru basho
21.03.2026, 13:15
Борьба
