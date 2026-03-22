Развязка в концовке. Ньюкасл проиграл дерби в АПЛ

22 марта 2026, 15:57 | Обновлено 22 марта 2026, 17:00
Матч против Сандерленда завершился со счетом 1:2

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 марта 2026 года, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом».

Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу в северо-восточном дерби «черным котам» на 90-й минуте принес нидерландский нападающий Брайан Бробби.

Английская Премьер-лига 2025/26. 31-й тур, 22 марта
Ньюкасл – Сандерленд – 1:2
Голы: Гордон, 10 – Тальби, 57, Бробби, 90

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 31 21 7 3 61 - 22 11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60 - 28 12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56 - 43 13.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед 55
4 Астон Вилла 30 15 6 9 40 - 37 12.04.26 16:00 Ноттингем Форест - Астон Вилла15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон 51
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50 - 42 11.04.26 19:30 Ливерпуль - Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль 49
6 Челси 31 13 9 9 53 - 38 12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46 - 42 11.04.26 17:00 Брентфорд - Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37 - 35 11.04.26 17:00 Брентфорд - Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43 - 44 11.04.26 19:30 Ливерпуль - Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм 44
10 Брайтон 31 11 10 10 41 - 37 11.04.26 17:00 Бёрнли - Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32 - 36 12.04.26 16:00 Сандерленд - Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм 43
12 Ньюкасл 31 12 6 13 44 - 45 12.04.26 16:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46 - 48 11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33 - 35 12.04.26 16:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли 39
15 Лидс 31 7 12 12 37 - 48 13.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс 33
16 Тоттенхэм 30 7 9 14 40 - 47 12.04.26 16:00 Сандерленд - Тоттенхэм15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл 30
17 Ноттингем Форест 30 7 8 15 28 - 43 12.04.26 16:00 Ноттингем Форест - Астон Вилла15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон 29
18 Вест Хэм 30 7 8 15 36 - 55 10.04.26 22:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед 29
19 Бёрнли 31 4 8 19 33 - 61 11.04.26 17:00 Бёрнли - Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли 20
20 Вулверхэмптон 31 3 8 20 24 - 54 10.04.26 22:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал 17
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Сандерленд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Чемсдин Талби (Сандерленд).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл), асcист Ник Вольтемаде.
Райо простил. Барселона минимально победила в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Украинский Холанд. Степанов забил третий мяч в Нидерландах
Астон Вилла – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22 марта 2026, 07:41 1
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

Бразильский топ-клуб летом хочет подписать футболиста Шахтера
Футбол | 22 марта 2026, 14:45 0
Бразильский топ-клуб летом хочет подписать футболиста Шахтера
Бразильский топ-клуб летом хочет подписать футболиста Шахтера

Марлон Сантос заинтересовал «Коринтианс»

На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Другие виды | 22.03.2026, 08:12
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Изменено время проведения последних гонок Кубка мира: что случилось?
Биатлон | 21.03.2026, 20:16
Изменено время проведения последних гонок Кубка мира: что случилось?
Изменено время проведения последних гонок Кубка мира: что случилось?
ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
Футбол | 22.03.2026, 07:29
ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
Популярные новости
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 9
Футбол
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
20.03.2026, 18:36 2
Биатлон
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 15
Футбол
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
21.03.2026, 02:59 5
Теннис
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
Олег САЛЕНКО: «Этот футболист – настоящий лидер Динамо»
21.03.2026, 11:10 2
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
21.03.2026, 11:34 2
Футбол
