Развязка в концовке. Ньюкасл проиграл дерби в АПЛ
Матч против Сандерленда завершился со счетом 1:2
В воскресенье, 22 марта 2026 года, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Сандерлендом».
Игра прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу в северо-восточном дерби «черным котам» на 90-й минуте принес нидерландский нападающий Брайан Бробби.
Английская Премьер-лига 2025/26. 31-й тур, 22 марта
Ньюкасл – Сандерленд – 1:2
Голы: Гордон, 10 – Тальби, 57, Бробби, 90
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|31
|21
|7
|3
|61 - 22
|11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал
|70
|2
|Манчестер Сити
|30
|18
|7
|5
|60 - 28
|12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл11.02.26 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм
|61
|3
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|10
|6
|56 - 43
|13.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед
|55
|4
|Астон Вилла
|30
|15
|6
|9
|40 - 37
|12.04.26 16:00 Ноттингем Форест - Астон Вилла15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс11.02.26 Астон Вилла 1:0 Брайтон
|51
|5
|Ливерпуль
|31
|14
|7
|10
|50 - 42
|11.04.26 19:30 Ливерпуль - Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль
|49
|6
|Челси
|31
|13
|9
|9
|53 - 38
|12.04.26 18:30 Челси - Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси01.03.26 Арсенал 2:1 Челси21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли
|48
|7
|Брентфорд
|31
|13
|7
|11
|46 - 42
|11.04.26 17:00 Брентфорд - Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон
|46
|8
|Эвертон
|31
|13
|7
|11
|37 - 35
|11.04.26 17:00 Брентфорд - Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон23.02.26 Эвертон 0:1 Манчестер Юнайтед
|46
|9
|Фулхэм
|31
|13
|5
|13
|43 - 44
|11.04.26 19:30 Ливерпуль - Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм
|44
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|41 - 37
|11.04.26 17:00 Бёрнли - Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест21.02.26 Брентфорд 0:2 Брайтон
|43
|11
|Сандерленд
|31
|11
|10
|10
|32 - 36
|12.04.26 16:00 Сандерленд - Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд22.02.26 Сандерленд 1:3 Фулхэм
|43
|12
|Ньюкасл
|31
|12
|6
|13
|44 - 45
|12.04.26 16:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед28.02.26 Ньюкасл 2:3 Эвертон21.02.26 Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл
|42
|13
|Борнмут
|31
|9
|15
|7
|46 - 48
|11.04.26 14:30 Арсенал - Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд28.02.26 Борнмут 1:1 Сандерленд21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут
|42
|14
|Кристал Пэлас
|30
|10
|9
|11
|33 - 35
|12.04.26 16:00 Кристал Пэлас - Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон11.02.26 Кристал Пэлас 2:3 Бёрнли
|39
|15
|Лидс
|31
|7
|12
|12
|37 - 48
|13.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд28.02.26 Лидс 0:1 Манчестер Сити21.02.26 Астон Вилла 1:1 Лидс
|33
|16
|Тоттенхэм
|30
|7
|9
|14
|40 - 47
|12.04.26 16:00 Сандерленд - Тоттенхэм15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм22.02.26 Тоттенхэм 1:4 Арсенал10.02.26 Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл
|30
|17
|Ноттингем Форест
|30
|7
|8
|15
|28 - 43
|12.04.26 16:00 Ноттингем Форест - Астон Вилла15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест01.03.26 Брайтон 2:1 Ноттингем Форест22.02.26 Ноттингем Форест 0:1 Ливерпуль11.02.26 Ноттингем Форест 0:0 Вулверхэмптон
|29
|18
|Вест Хэм
|30
|7
|8
|15
|36 - 55
|10.04.26 22:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм28.02.26 Ливерпуль 5:2 Вест Хэм21.02.26 Вест Хэм 0:0 Борнмут10.02.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Юнайтед
|29
|19
|Бёрнли
|31
|4
|8
|19
|33 - 61
|11.04.26 17:00 Бёрнли - Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли28.02.26 Бёрнли 3:4 Брентфорд21.02.26 Челси 1:1 Бёрнли
|20
|20
|Вулверхэмптон
|31
|3
|8
|20
|24 - 54
|10.04.26 22:00 Вест Хэм - Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла22.02.26 Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон18.02.26 Вулверхэмптон 2:2 Арсенал
|17
События матча
