Не реализовали моменты. Агробизнес и Нива Тернополь разошлись миром
В пятницу, 20 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги «Агробизнес» – «Нива» Тернополь. Команды так и не смогли открыть счет.
Во время зимней паузы в командах произошли изменения. У «Нивы» новый тренерский штаб во главе с Олегом Дулубом. «Агробизнес» покинул лучший форвард команды в первой части сезона Максим Войтиховский.
Шансы забить были у обеих команд. Но превратить их в забитые мячи соперники так и не смогли.
В следующем туре «Агробизнес» на выезде сыграет с «Подольем». «Нива» будет принимать «Пробой».
