Не реализовали моменты. Агробизнес и Нива Тернополь разошлись миром

В пятницу, 20 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги «Агробизнес» – «Нива» Тернополь. Команды так и не смогли открыть счет.

Во время зимней паузы в командах произошли изменения. У «Нивы» новый тренерский штаб во главе с Олегом Дулубом. «Агробизнес» покинул лучший форвард команды в первой части сезона Максим Войтиховский.

Шансы забить были у обеих команд. Но превратить их в забитые мячи соперники так и не смогли.

В следующем туре «Агробизнес» на выезде сыграет с «Подольем». «Нива» будет принимать «Пробой».

Первая лига. 19-й тур. 20 марта

«Агробизнес» (Волочиск) – «Нива» (Тернополь) – 0:0

