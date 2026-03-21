Олег ДУЛУБ: «Психологического давления на игроков нет. Ситуацию исправили»

В матче 19-го тура Первой лиги «Нива» Тернополь сыграла вничью 0:0 с «Агробизнесом». Итог поединка подвел главный тренер тернопольского клуба Олег Дулуб.

– Поделитесь вашими впечатлениями от первой официальной игры.

– Такова выдалась валидольная игра. Чисто весенний футбол. Очень много борьбы и мало футбола. Но позитив, в том, что возобновился чемпионат, что мы начали уже играть.

– Как вы можете оценить игру своей команды? Если поделить на первый тайм, второй тайм, что вы бы хотели добавить, чего не хватило, например?

– На мой взгляд, не хватило забитых голов. В концовке матча у нас был очень шикарный момент. А если сравнить первый и второй тайм, то это были два таких совершенно разных тайма. Первый тайм втягивался в игру, второй тайм доминировали. Это мой личный взгляд со стороны своей команды.

– Какие перед вами ставят задачи? Какая у вас цель? Куда привести команду?

– Цель проста. Выигрывать в каждой игре, потому что очень талантливая молодежь, талантливая команда. Мы сделали медицинское обследование перед сезоном, и очень неплохие результаты с перспективой развития тех игроков, которые у нас сейчас. Потому что у нас, наверное, на мой взгляд, самая молодая команда в лиге. Еще у нас до игры травмировался самый опытный игрок, это Марьян Мысык. Желаем ему поскорее вернутся к нам. Потому что его опыта и мастерства не хватало в этой игре.

– Как вам вообще костяк вашей команды? Вы уже с командой достаточно долго. Довольны ли вы тем подбором игроков, который сейчас у Нивы?

–Как я говорил, мы провели обследование, обследовали всех игроков, и то заключение, которое нам дали даже не медики, а такая педагогическая группа, которая в свое время работала с киевским Динамо, они сказали, что очень талантливая молодежь, и этой команде просто нужно время. Это во-первых. Во-вторых, их потенциал – это лишь 50% на данный момент, то, что мы имеем сейчас. Я думаю, что очень, очень интересно с ними работать, потому что хорошо реагируют на тактические новинки. А так – очень-очень неплохая команда.

– Что вы можете сказать об атмосфере сейчас в раздевалке? Команда не могла победить до вашего прихода семь матчей подряд, сейчас, если не ошибаюсь, восьмой. Есть ли давление на ребят?

– Нет, психологического давления сейчас нет. Потому что мы за счет предсезонной подготовки все это сняли. Мы провели 14 матчей, и первую игру с Рухом, я ее не учитываю, потому что там была команда, которую мы только собрали и сразу сыграли. А потом у нас 14 игр, и ни одного поражения. Мы шли от матча к матчу. Последний матч был очень интересен с Черноморцем. Против Черноморца тоже победа у нас. И я думаю, что давления психологического уже нет. Эту ситуацию исправили, но нам нужно победить.