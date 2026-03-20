  Агробизнес – Нива Тернополь – 0:0. Дулуб начал ничьей. Видеообзор матча
Украина. Первая лига
20 марта 2026, 18:31 | Обновлено 20 марта 2026, 19:24
Агробизнес – Нива Тернополь – 0:0. Дулуб начал ничьей. Видеообзор матча

«Нива» Тернополь провела первый официальный матч под руководством Олега Дулуба

В пятницу, 20 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги «Агробизнес» – «Нива» Тернополь. Встреча завершилась вничью 0:0.

Во время зимней паузы в командах произошли изменения. «Нива» работает под руководством нового главного тренера Олега Дулуба. «Агробизнес» покинул лучший форвард команды в первой части сезона Максим Войтиховский.

Возможности забить были у обеих команд. Но реализовать их и превратить в забитые мячи соперники так и не смогли.

В следующем туре «Агробизнес» на выезде сыграет с «Подольем». «Нива» будет принимать «Пробой».

Первая лига. 19-й тур. 20 марта

«Агробизнес» (Волочиск) – «Нива» (Тернополь) – 0:0

Видеообзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

