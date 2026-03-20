Агробизнес – Нива Тернополь – 0:0. Дулуб начал ничьей. Видеообзор матча
«Нива» Тернополь провела первый официальный матч под руководством Олега Дулуба
В пятницу, 20 марта, состоялся матч 19-го тура Первой лиги «Агробизнес» – «Нива» Тернополь. Встреча завершилась вничью 0:0.
Во время зимней паузы в командах произошли изменения. «Нива» работает под руководством нового главного тренера Олега Дулуба. «Агробизнес» покинул лучший форвард команды в первой части сезона Максим Войтиховский.
Возможности забить были у обеих команд. Но реализовать их и превратить в забитые мячи соперники так и не смогли.
В следующем туре «Агробизнес» на выезде сыграет с «Подольем». «Нива» будет принимать «Пробой».
Первая лига. 19-й тур. 20 марта
«Агробизнес» (Волочиск) – «Нива» (Тернополь) – 0:0
