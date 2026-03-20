Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала

Третья ракетка мира Ига Свентек (Польша) неожданно рано завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Во втором раунде полька, которая посеяна под вторым номером, в трех сетах потерпела сенсационное поражение от своей соотечественницы Магды Линетт (WTA 50) за 2 часа и 15 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/32 финала

Магда Линетт (Польша) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 7:5, 6:3

Это было лишь второе очное противостояние Магды и Иги. Линетт взяла реванш у Свентек за поражение на соревнованиях в Пекине в 2023 году.

Ига проиграла второй матч подряд. 12 марта полька уступила Элине Свитолиной в четвертьфинале тысячника в Индиан-Уэллс.

Линетт стартовала в Майами с победы над Варварой Грачевой. Ее следующей соперницей будет 31-я сеяная Александра Эала (Филиппины, WTA 29).

Ни Свентек, ни Линетт не попали в состав сборной Польши на матч Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины, который состоится 10–11 апреля в Гливице.