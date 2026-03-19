  4. Ньюкасл и Тоттенхэм – команды с самой плохой защитой в топ-5 лигах
19 марта 2026, 10:44
35
0

Ньюкасл и Тоттенхэм – команды с самой плохой защитой в топ-5 лигах

Английские команды возглавляют рейтинг команд с наибольшим количеством пропущенных мячей в 2026 году

19 марта 2026, 10:44 |
35
0
Ньюкасл и Тоттенхэм – команды с самой плохой защитой в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский Ньюкасл Юнайтед в матче против Барселоны, получив 7 голов в свои ворота, довел до 43 количество пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах.

Это худший показатель среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов в текущем календарном году.

На второе место в этом неприятном рейтинге вышел другой представитель Англии – Тоттенхэм Хотспур.

После матча против Атлетико «шпоры» имеют уже в своем пассиве 33 пропущенных гола.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах

  • 43 – Ньюкасл Юнайтед
  • 33 – Тоттенхэм Хотспур
  • 32 – Атлетик
  • 31 – Челси
  • 28 – Вольфсбург
  • 28 – Марсель
  • 27 – Мец
  • 27 – Эльче
  • 26 – Верона
  • 26 – Торино
