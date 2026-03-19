Ньюкасл и Тоттенхэм – команды с самой плохой защитой в топ-5 лигах
Английские команды возглавляют рейтинг команд с наибольшим количеством пропущенных мячей в 2026 году
Английский Ньюкасл Юнайтед в матче против Барселоны, получив 7 голов в свои ворота, довел до 43 количество пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах.
Это худший показатель среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов в текущем календарном году.
На второе место в этом неприятном рейтинге вышел другой представитель Англии – Тоттенхэм Хотспур.
После матча против Атлетико «шпоры» имеют уже в своем пассиве 33 пропущенных гола.
Команды топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах
- 43 – Ньюкасл Юнайтед
- 33 – Тоттенхэм Хотспур
- 32 – Атлетик
- 31 – Челси
- 28 – Вольфсбург
- 28 – Марсель
- 27 – Мец
- 27 – Эльче
- 26 – Верона
- 26 – Торино
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
