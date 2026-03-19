Ньюкасл и Тоттенхэм – команды с самой плохой защитой в топ-5 лигах

Английский Ньюкасл Юнайтед в матче против Барселоны, получив 7 голов в свои ворота, довел до 43 количество пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах.

Это худший показатель среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов в текущем календарном году.

На второе место в этом неприятном рейтинге вышел другой представитель Англии – Тоттенхэм Хотспур.

После матча против Атлетико «шпоры» имеют уже в своем пассиве 33 пропущенных гола.

Команды топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством пропущенных мячей в 2026 году во всех турнирах