Юлия Стародубцева – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Майами
18 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В первом раунде основнй сетки украинка, которая прошла квалификацию, сыграет с представительницей Германии Евы Лис (WTA 77). Поединок начнется третьим запуском на корте №1 после игры Опелка – Боржеш. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние. Счет 1:0 в пользу Евы.
Победительница поединка во втором круге встретится с 30-й сеяной Кристиной Букшей (Испания, WTA 30).
