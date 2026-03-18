  4. Стала известна соперница Стародубцевой в 1/64 финала тысячника в Майами
18 марта 2026, 11:35
Стала известна соперница Стародубцевой в 1/64 финала тысячника в Майами

В первом раунде основной сетки Юлия сыграет против Евы Лис

Getty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) получила соперницу в 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В первом раунде основной сетки украинка встретится с уроженкой Киева Евой Лис (Германия, WTA 77). В 2025 году Юлия уступила Еве в квалификации соревнований в Токио.

Победительница поединка во втором круге поборется с 30-й сеяной Кристиной Букшей (Испания, WTA 30). Встреча Стародубцевой и Лис начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Стародубцева в Майами стартовала с квалификации, где прошла Мэддисон Инглис и Мери Стояну. Юлия во второй раз в карьере выступает на кортах тысячника во Флориде – в прошлом году она также преодолела отбор и уступила в 1/64 финала Наоми Осаке.

По теме:
Стародубцева прошла в основную сетку турнира WTA 1000 в Майами
СВИТОЛИНА: «Моя миссия – популяризировать спорт в мире и в Украине»
Юлия Стародубцева – Мери Стояна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Другие виды | 17 марта 2026, 13:08 8
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho
Аонишики победил броском через бедро. Как прошел 10-й день Haru Basho

Украинский одзеки на турнире в Осаке выровнял баланс побед и поражений

Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А
Футбол | 18 марта 2026, 08:06 7
Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А
Тест-драйв для Судзуки. Второй японец в истории Пармы зажигает в Серии А

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о японском голкипере «Пармы»

Седьмая ракетка мира может пропустить грунтовый сезон из-за травмы
Теннис | 18.03.2026, 00:50
Седьмая ракетка мира может пропустить грунтовый сезон из-за травмы
Седьмая ракетка мира может пропустить грунтовый сезон из-за травмы
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Бокс | 18.03.2026, 08:10
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Усик согласился на бой с легендой, который перепишет историю спорта
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Футбол | 18.03.2026, 00:01
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Популярные новости
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
17.03.2026, 07:38
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это огромный промах, я не могу с этим согласиться»
17.03.2026, 01:09 2
Футбол
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
16.03.2026, 09:17 1
Футбол
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
Титулованный клуб готов заплатить Динамо за игрока 25 миллионов евро
17.03.2026, 07:00 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
16.03.2026, 14:05 140
Футбол
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
17.03.2026, 06:55 8
Футбол
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
16.03.2026, 12:12 4
Футбол
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
Александр УСИК: «Вечером он убивает людей, а утром уже спортсмен»
17.03.2026, 05:55 3
Бокс
