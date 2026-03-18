Стала известна соперница Стародубцевой в 1/64 финала тысячника в Майами

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) получила соперницу в 1/64 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В первом раунде основной сетки украинка встретится с уроженкой Киева Евой Лис (Германия, WTA 77). В 2025 году Юлия уступила Еве в квалификации соревнований в Токио.

Победительница поединка во втором круге поборется с 30-й сеяной Кристиной Букшей (Испания, WTA 30). Встреча Стародубцевой и Лис начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

Стародубцева в Майами стартовала с квалификации, где прошла Мэддисон Инглис и Мери Стояну. Юлия во второй раз в карьере выступает на кортах тысячника во Флориде – в прошлом году она также преодолела отбор и уступила в 1/64 финала Наоми Осаке.