Стародубцева прошла в основную сетку турнира WTA 1000 в Майами

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) вышла в основную сетку хардового турнира WTA 1000 в Майами.

В финальном раунде квалификации украинка в двух сетах переиграла представительницу США Мери Стояну (WTA 179) за 1 час и 10 минут – 6:2, 6:2.

Это була вторая очная встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Юлии.

Следующая соперница украинки будет известна позднее.

Стародубцева второй год подряд сыграет в основной сетке турнира в Майами. В прошлом году, Юлия прошла квалификацию и в первом раунде тысячника уступила Наоми Осаке.

Украинка впервые с турнира WTA 1000 в Пекине (2025 год) сыграет в основе тысячника. В этом году Стародубцева уже в третий раз выступит в основной сетке соревнований на уровне Тура. В январе она преодолела квалификацию в Окленде и на Aus Open.

Украину в основной сетке турнира WTA 1000 в Майами представят также Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

