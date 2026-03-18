Холанд пишет историю: норвежец сместил легенду в списке лучших в ЛЧ

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который стал для него 57-м в рамках турнира. Благодаря этому успеху норвежский нападающий сравнялся по количеству голов с легендой «Баварии» Томасом Мюллером.

На данный момент Холанд и Мюллер делят между собой седьмую строчку в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов. Лидерство в этом списке удерживает экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого 140 точных ударов в 183 матчах.

Шестую позицию занимает звездный игрок «Реала» и бывший представитель «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который забил 68 голов в 95 встречах самого престижного европейского турнира.