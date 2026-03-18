Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд пишет историю: норвежец сместил легенду в списке лучших в ЛЧ
Лига чемпионов
18 марта 2026, 03:02
Холанд пишет историю: норвежец сместил легенду в списке лучших в ЛЧ

Норвежский нападающий сравнялся по количеству голов с легендой Баварии Томасом Мюллером

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым мячом в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который стал для него 57-м в рамках турнира. Благодаря этому успеху норвежский нападающий сравнялся по количеству голов с легендой «Баварии» Томасом Мюллером.

На данный момент Холанд и Мюллер делят между собой седьмую строчку в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю Лиги чемпионов. Лидерство в этом списке удерживает экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого 140 точных ударов в 183 матчах.

Шестую позицию занимает звездный игрок «Реала» и бывший представитель «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который забил 68 голов в 95 встречах самого престижного европейского турнира.

Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов Томас Мюллер Бавария Килиан Мбаппе Криштиану Роналду
Михаил Олексиенко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем