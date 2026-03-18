Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Винисиус поиздевался над командой Гвардиолы на ее поле
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.
«Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид - 1:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Холанд, 41 – Винисиус, 22 (пен.), 90+3
Предупреждения: Хусанов, 45+4 – Мбаппе, 76, Александер-Арнольд, 80
Удаление: Силва, 20 (грубый фол)
«Манчестер Сити»: Доннарумма – Аит-Нури, Диаш (Гейи, 46), Хусанов, Нунес (Сэменьо, 57) – Рейндерс (Аке, 46), Родри (Гонсалес, 74), Силва – Доку, Холанд (Мармуш, 57), Шерки.
«Реал» Мадрид: Куртуа (Лунин, 46) – Ф. Гарсия, Гюйсен, Рюдигер, Александер-Арнольд (Карвахаль, 83) – Питарч (Анхель, 74), Чуамэни, Вальверде – Винисиус, Диас (Мбаппе, 69), Гюллер (Камавинга, 74).
Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).
Стадион: «Этихад» (Манчестер).
Удары (в створ) – 22(8): 14(7)
Угловые – 9:6
Оффсайды – 2:3
МАНЧЕСТЕР СИТИ – РЕАЛ МАДРИД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Тогда удалось пройти, верим что и на сей раз 👑🤍Королевский клуб остановит немецкую машину!👊