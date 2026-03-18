Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
17.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 2
Реал Мадрид Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 марта 2026, 00:00 | Обновлено 18 марта 2026, 00:07
812
4

Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити

Винисиус поиздевался над командой Гвардиолы на ее поле

18 марта 2026, 00:00 | Обновлено 18 марта 2026, 00:07
812
4 Comments
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид - 1:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Холанд, 41 – Винисиус, 22 (пен.), 90+3

Предупреждения: Хусанов, 45+4 – Мбаппе, 76, Александер-Арнольд, 80

Удаление: Силва, 20 (грубый фол)

«Манчестер Сити»: Доннарумма – Аит-Нури, Диаш (Гейи, 46), Хусанов, Нунес (Сэменьо, 57) – Рейндерс (Аке, 46), Родри (Гонсалес, 74), Силва – Доку, Холанд (Мармуш, 57), Шерки.

«Реал» Мадрид: Куртуа (Лунин, 46) – Ф. Гарсия, Гюйсен, Рюдигер, Александер-Арнольд (Карвахаль, 83) – Питарч (Анхель, 74), Чуамэни, Вальверде – Винисиус, Диас (Мбаппе, 69), Гюллер (Камавинга, 74).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Этихад» (Манчестер).

Удары (в створ) – 22(8): 14(7)
Угловые – 9:6
Оффсайды – 2:3

МАНЧЕСТЕР СИТИ – РЕАЛ МАДРИД. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

По теме:
Реал Мадрид Манчестер Сити текстовая трансляция Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Александр Снитко
Александр Снитко
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kuzia66
Ну красунчик, хоча два гола після малюсіньких офсайдів пропустив. Але раз виручив конкретно, бельгієць, гадаю, таке б не взяв
Ответить
+1
❤️🍓
Поздравляем команду украинца. Не только отстояли, но ещё и победу вырвали🎉🎉🥳
Ответить
+1
Денис Брегін
відсіялось майже все мотлошиння.
Ответить
-1
❤️🍓
Как и в 2024-м году, у Реала после сити по сетке Бавария.
Тогда удалось пройти, верим что и на сей раз 👑🤍Королевский клуб остановит немецкую машину!👊
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем