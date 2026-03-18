  4. Ман Сити – Реал Мадрид – 1:2. Дубль Вини, тайм Лунина. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Манчестер Сити
17.03.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 2
Реал Мадрид Проходит дальше
Лига чемпионов
18 марта 2026, 00:54 | Обновлено 18 марта 2026, 01:15
2548
0

Ман Сити – Реал Мадрид – 1:2. Дубль Вини, тайм Лунина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта в 22:00 прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Английский Манчестер Сити принимал испанский Реал Мадрид на стадионе Этихад в Манчестере.

В первой игре в Мадриде яркую домашнюю победу одержали галактикос (3:0) благодаря хет-трику Федерико Вальверде. Команде Пепа Гвардиола надо было отыгрывать три мяча у подопечных Альваро Арбелоа.

У Реала в резервный состав включен украинский вратарь Андрей Лунин.

На 22-й минуте Вини Жуниор открыл счет для Реала с пенальти (1:0). У Ман Сити удален Бернарду Силва за игру рукой – фол последней надежды

На 41-й минуте Эрлинг Холанд уравнял ситуацию во втором матче (1:1). Вини Жуниор оформил дубль в конце игры (2:1).

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на замену вместо травмированного Тибо Куртуа после перерыва в матче Лиги чемпионов.

В 1/4 финала Реал, скорее всего, сыграет против Баварии, имеющей большое преимущество над Аталантой после первой игры (6:1).

🔹 Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч. 17 марта, Манчестер

Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:2 (первый матч – 0:3)

Голы: Эрлинг Холанд, 41 – Винисиус Жуниор, 22 (пен), 90+3

Удаление: Бернарду Силва, 20 (Ман Сити), игра рукой

Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 22 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Эрлинг Холанд, 41 мин

ГОЛ! 1:2. Винисиус Жуниор, 90+3 мин

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), асcист Орельен Тчуамени.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
20’
Бернарду Силва (Манчестер Сити) получает красную карточку.
Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал видео голов и обзор пенальти удаление (красная карточка) Бернарду Силва Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Тибо Куртуа
Николай Степанов Sport.ua
