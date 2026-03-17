17 марта на Этихад пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити встретится с Реалом Мадрид. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда вообще-то находится в ситуации, которая очень похожа на ту, в которой и ее титулованный соперник. Прошлый сезон не сложился - проиграли финал кубка и с первого места на третье место съехали в АПЛ. Более того, сейчас, после осечки с Вест Хэмом, второй подряд ничьей в турнире, там позволили Арсеналу нарастить отрыв. Теперь разве что в финале Кубка Лиги его реально обыграть. Но никто не говорит, что позиции Гвардиолы под вопросом.

Еще и в Лиге чемпионов все вдруг сломалось. Не блестяще, но неплохо англичане провели основной раунд, набрав там пять побед и шестнадцать очков. Такого запаса как раз хватило, чтобы пропустить первый раунд плей-офф. Но что толку, если на прошлой неделе был разгром от старого противника, и теперь нужно много забивать, еще и не пропуская?

Реал Мадрид

Клуб привык к постоянному потоку титулов, причем первоклассных. Их завоевание пару лет обеспечивал Анчелотти, но как только стало понятно, что прошлой весной не прибавится ничего, как Карло как-то очень легко отпустили тренировать сборную Бразилии. Лучше не стало: Хаби Алонсо начинал с поражения на клубном чемпионате мира, а закончил поражением в Суперкубке. Нынешний, очевидно временный, наставник, Арбелоа, дебютировал с вылета из кубка - то поражение скромному Альбасете с голами в ворота Лунина будут помнить долго. Да, еще есть Примера, но, выскочив на первое место, его сразу безропотно вернули Барселоне.

Остается, по сути, только Лига чемпионов. Да, там из-за гола Трубина в январе пришлось начинать плей-офф уже в феврале - и опять попалась Бенфика. Но зато потом получилось дважды отомстить тем же португальцам. А на прошлой неделе был бенефис Вальверде, с хет-триком в ворота Доннаруммы.

Статистика личных встреч

Только в этом розыгрыше клубы успели обменяться победами в Испании.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе (но не проходе) подопечных Гвардиолы. В любом случае, у обоих атака лучше, чем оборона - ждем тотал больше 3,0 голов.