18 марта 2026, 01:37 | Обновлено 18 марта 2026, 01:38
«Мы еще встретимся»: Гвардиола бросил вызов Реалу после вылета

Тренер Сити заявил - эта история не завершена, и новая встреча уже неизбежна

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от мадридского «Реала» со счетом 1:2.

– Искренне жаль, что нам не представилось возможности провести всю встречу в полных составах, особенно учитывая то, что мы забили. Однако это было решение арбитра, не так ли? На этом все.

У нас потрясающий коллектив. Просто выдающийся. Это касается и стартовых пятнадцати минут сегодня, и игры на «Бернабеу». Невероятная команда.

Я поздравляю «Реал» и всех вас. Спортивный путь всегда соткан из триумфов и неудач. Мы покидаем Лигу чемпионов, ведь планка в этом турнире невероятно высока. Все же мне бы очень хотелось, чтобы мы доиграли матч в формате 11 на 11.

– Хватит ли у вас мотивации продолжить работу в следующем сезоне и вновь сойтись с «Реалом»?

– Безусловно, мы еще обязательно встретимся, – резюмировал тренер «горожан» в разговоре с Movistar.

Михаил Олексиенко Источник: Marca
