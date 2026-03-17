Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»

Бывший игрок львовских Карат Артем Федецкий заявил, что руководство Карпат допустило ошибку, попрощавшись с Мироном Маркевичем.

«Было огромной, самой большой ошибкой Карпат – отпустить Мирона Богдановича Маркевича. Это была самая большая ошибка руководства, потому что если бы у руля Карпат был он, я уверен, они бы боролись 100% за еврокубковые места, а то и за медали.

Поэтому вопрос руководства, смена тренера… И к тому времени и теперь вопрос актуален. Лучшая коллаборация Карпат – с Маркевичем, как ни крути. Кое-кто говорит там о возрасте – Мирон Богданович своего последнего слова не сказал, и он еще обязательно, я знаю, скажет», – сказал Федецкий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.