  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»
17 марта 2026, 11:37 | Обновлено 17 марта 2026, 11:44
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Отпустить этого коуча – огромная ошибка Карпат»

Артем считает, что руководство «львов» зря уволило Мирона Маркевича

УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок львовских Карат Артем Федецкий заявил, что руководство Карпат допустило ошибку, попрощавшись с Мироном Маркевичем.

«Было огромной, самой большой ошибкой Карпат – отпустить Мирона Богдановича Маркевича. Это была самая большая ошибка руководства, потому что если бы у руля Карпат был он, я уверен, они бы боролись 100% за еврокубковые места, а то и за медали.

Поэтому вопрос руководства, смена тренера… И к тому времени и теперь вопрос актуален. Лучшая коллаборация Карпат – с Маркевичем, как ни крути. Кое-кто говорит там о возрасте – Мирон Богданович своего последнего слова не сказал, и он еще обязательно, я знаю, скажет», – сказал Федецкий.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Карпаты занимают 9 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок ЛНЗ получил вызов в национальную сборную
ОФИЦИАЛЬНО. КДК УАФ дисквалифицировал на две игры защитника киевского клуба
Ребров нашел замену Лунину в сборной Украины
ФОТО. Ямаль показал свой дом: так живет главный талант Барселоны в 18 лет
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Денис БОЙКО: «Кто-то говорил, что у него лишний вес, но это просто танк»
_9Quantum19_UPL💙💛
То Федецький не розуміє... З М. Б. Маркевичем тому і попрощалися, щоб київське "Динамо" хоча б четвертим було на поточний стан. Хіба Суркіс дозволить дійсно серйохну конкуренцію в УПЛ з можливістю вільоту його політичної іграшки в ПФЛ?
Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира
УАФ определила наказание для Динамо после матча-скандала с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
«Мой последний бой». Усик назвал соперника на финал карьеры
Соболенко и Рыбакина определили чемпионку турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Источник: Ребров был вынужден покинуть команду из-за собственного эго
Талантливый иностранец оформил документы, чтобы выступать в сборной Украины
