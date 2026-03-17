Каюк назвал клуб, который будет тренировать Пономарев в следующем сезоне

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк заявил, что Виталий Пономарев продолжит тренировать «фиолетовых», несмотря на слухи об интересе от львовских Карпат.

– Сейчас много слухов идет о потенциальном приглашении Виталия Пономарева в Карпаты. Именно вы приглашали Виталия Юрьевича в ЛНЗ, заявив, что это системный тренер, который будет строить клуб, а не только первую команду. Как сейчас реагируете на эти слухи о возможном уходе Пономарева?

– У Виталия Юрьевича Пономарева действующий контракт с ФК ЛНЗ. Мы полностью удовлетворены работой этого тренера и его штабом и прогрессом, который демонстрирует команда под его руководством.

Виталий Юрьевич является важной частью долгосрочного проекта ФК ЛНЗ. Пономарев будет тренировать в следующем сезоне ЛНЗ, все остальное – слухи, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 44 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.