  Каюк назвал клуб, который будет тренировать Пономарев в следующем сезоне
17 марта 2026, 09:17 | Обновлено 17 марта 2026, 09:54
Каюк назвал клуб, который будет тренировать Пономарев в следующем сезоне

Генеральный директор «фиолетовых» развеял слухи

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк заявил, что Виталий Пономарев продолжит тренировать «фиолетовых», несмотря на слухи об интересе от львовских Карпат.

– Сейчас много слухов идет о потенциальном приглашении Виталия Пономарева в Карпаты. Именно вы приглашали Виталия Юрьевича в ЛНЗ, заявив, что это системный тренер, который будет строить клуб, а не только первую команду. Как сейчас реагируете на эти слухи о возможном уходе Пономарева?

– У Виталия Юрьевича Пономарева действующий контракт с ФК ЛНЗ. Мы полностью удовлетворены работой этого тренера и его штабом и прогрессом, который демонстрирует команда под его руководством.

Виталий Юрьевич является важной частью долгосрочного проекта ФК ЛНЗ. Пономарев будет тренировать в следующем сезоне ЛНЗ, все остальное – слухи, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 44 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.

Перець
На куй то йому треба, де все стабільно і йти не зрозуміло куди
