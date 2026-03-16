Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАЮК: «Пономарев будет тренировать в следующем сезоне ЛНЗ, прочее – слухи»
Украина. Премьер лига
16 марта 2026, 18:13 | Обновлено 16 марта 2026, 18:21
КАЮК: «Пономарев будет тренировать в следующем сезоне ЛНЗ, прочее – слухи»

Генеральный директор «фиолетовых» высказался о слухах в СМИ

ФК ЛНЗ.

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на слухи о возможном уходе коуча «фиолетовых» Виталия Пономарева, которым интересуются львовские Карпаты.

– Сейчас много слухов идет о потенциальном приглашении Виталия Пономарева в Карпаты. Именно вы приглашали Виталия Юрьевича в ЛНЗ, заявив, что это системный тренер, который будет строить клуб, а не только первую команду. Как сейчас реагируете на эти слухи о возможном уходе Пономарева?

– У Виталия Юрьевича Пономарева действующий контракт с ФК ЛНЗ. Мы полностью удовлетворены работой этого тренера и его штабом и прогрессом, который демонстрирует команда под его руководством.

Виталий Юрьевич является важной частью долгосрочного проекта ФК ЛНЗ. Пономарев будет тренировать в следующем сезоне ЛНЗ, все остальное – слухи.

– В одном из интервью вы говорили, что ЛНЗ уже выполнил задание на сезон, но аппетит приходит во время еды… Какие сейчас задачи перед командой и Пономаревым на остаток сезона УПЛ?

– Виталий Юрьевич уже выполнил задачи, поставленные перед ним руководством в начале сезона. Мы должны стараться прогрессировать в каждом матче и играть на победу.

– Горячая тема. Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на матч против шведов. У «сине-желтых» проблемы с центральными защитниками, но Ребров упрямо игнорирует игроков ЛНЗ. Именно ваша команда пропустила меньше всего в УПЛ в этом сезоне. Неужели никто из «фиолетовых» не заслуживает вызова в сборную Украины?

– У нас как у клуба есть свои задачи и цели. Выбор игроков в национальную сборную – это решение главного тренера сборной Украины, и его нужно уважать.

Мы со своей стороны сосредоточены на работе нашей команды и развитии игроков. Мы болеем за национальную сборную Украины и желаем ей только успехов в ближайших матчах, – сказал Каюк.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 44 турнирных балла после 20 сыгранных матчей.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Це повний каюк
Ответить
+1
Павло
Поки не знайдуть заступника директора Капець - ЛНЗ чемпіоном не стане... 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем