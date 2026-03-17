Мбаппе откровенно рассказал, где бы играл, если бы не выбрал Реал Мадрид

Звездный нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поразмышлял о том, как могла бы сложиться его карьера, если бы трансфер в мадридский суперклуб не был оформлен летом 2024 года.

«Семь лет в Париже стали для меня огромной честью. Возможно, я недостаточно часто заявлял об этом публично, но я никогда не забывал свои корни и статус «ПСЖ».

Для меня это всегда был величайший клуб Франции и один из мировых грандов. Позже я присоединился к самому большому клубу планеты – мадридскому «Реалу», однако я всегда подчеркивал: это единственная команда, ради которой я был готов расстаться с парижанами.

Если бы переход в Мадрид сорвался, я бы остался в «ПСЖ» до завершения карьеры. Играть здесь было моей мечтой, и я счастлив. Я по–прежнему слежу за выступлениями парижан, там играют мои друзья, и сейчас они показывают отличные результаты», – цитирует Мбаппе ресурс One Football.