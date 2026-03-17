Без Мбаппе – лучше?Арбелоа сделал неожиданное заявление перед матчем с Сити

Наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мыслями о роли нападающего Килиана Мбаппе в игровых схемах клуба.

«Королевский клуб» одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» (3:0) в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский форвард пропустил это противостояние из-за процесса реабилитации после повреждения колена. Вторая встреча запланирована на ближайший вторник в Манчестере.

Становится ли «Мадрид» сильнее в отсутствие Мбаппе? «Сложно согласиться с тем, что «Реал» может играть лучше без лучшего игрока мира в составе... Однако текущие результаты подчеркивают мощь нашего коллектива».