Полузащитник Реала повторил безумное достижение в Ла Лиге

В субботу, 14 марта, состоялся матч 28-го тура Испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Эльче». Королевский клуб одолел соперника со счетом 4:1.

Одним из главных героев встречи стал турецкий полузащитник Арда Гюлер, который забил невероятный гол с расстояния в 68 метров – произошло это на 89-й минуте.

21-летний футболист повторил рекорд чемпионата Испании по дальности удара, после которого был забит мяч. В 2004-м с такого же расстояния голом отметился Антонио Хосе из «Нумансии» (в ворота «Севильи»).

В нынешнем сезоне Гюлер провел 43 матча в составе «сливочных», в которых записал на свой счет четыре гола и 13 результативных передач.

Игроки, которые забивали с самого дальнего расстояния в истории испанской Ла Лиги: