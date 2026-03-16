Полузащитник Реала повторил безумное достижение в Ла Лиге
Арда Гюллер в матче чемпионата Испании забил гол с невероятного расстояния до ворот соперника
В субботу, 14 марта, состоялся матч 28-го тура Испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридский «Реал» и «Эльче». Королевский клуб одолел соперника со счетом 4:1.
Одним из главных героев встречи стал турецкий полузащитник Арда Гюлер, который забил невероятный гол с расстояния в 68 метров – произошло это на 89-й минуте.
21-летний футболист повторил рекорд чемпионата Испании по дальности удара, после которого был забит мяч. В 2004-м с такого же расстояния голом отметился Антонио Хосе из «Нумансии» (в ворота «Севильи»).
В нынешнем сезоне Гюлер провел 43 матча в составе «сливочных», в которых записал на свой счет четыре гола и 13 результативных передач.
Игроки, которые забивали с самого дальнего расстояния в истории испанской Ла Лиги:
- 68 метров – Антонио Хосе (Нумансия), против Севильи, 2004
- 68 метров – Арда Гюллер (Реал), против Эльче, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
