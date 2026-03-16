Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:1. Дирижер-капитан Бруну. Видео голов и обзор

15 марта состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед на стадионе Олд Траффорд обыграл Астон Виллу со счетом 3:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва хозяева открыли счет, на 53-й минуте бразильский полузащитник Каземиро замкнул подачу после углового.

Астон Вилла сумела быстро ответить, Росс Баркли восстановил равновесие. Однако уже через несколько минут красные дьяволы снова вышли вперед: Матеус Кунья воспользовался передачей Бруну Фернандеша.

Точку в матче поставил словенский нападающий Беньямин Шешко, который вышел на замену и забил третий гол хозяев в конце встречи.

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отдал две результативные передачи. Один из ассистов стал для него сотым в составе клуба во всех турнирах.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (54), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).

АПЛ. 30-й тур. 15 марта 2026

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1

Голы: Каземиро, 53, Кунья, 71, Шешко, 82 – Баркли, 62

