Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:1. Дирижер-капитан Бруну. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги
15 марта состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед на стадионе Олд Траффорд обыграл Астон Виллу со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва хозяева открыли счет, на 53-й минуте бразильский полузащитник Каземиро замкнул подачу после углового.
Астон Вилла сумела быстро ответить, Росс Баркли восстановил равновесие. Однако уже через несколько минут красные дьяволы снова вышли вперед: Матеус Кунья воспользовался передачей Бруну Фернандеша.
Точку в матче поставил словенский нападающий Беньямин Шешко, который вышел на замену и забил третий гол хозяев в конце встречи.
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отдал две результативные передачи. Один из ассистов стал для него сотым в составе клуба во всех турнирах.
Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (54), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).
АПЛ. 30-й тур. 15 марта 2026
Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1
Голы: Каземиро, 53, Кунья, 71, Шешко, 82 – Баркли, 62
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
