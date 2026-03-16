  4. Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:1. Дирижер-капитан Бруну. Видео голов и обзор
15.03.2026 16:00 – FT 3 : 1
16 марта 2026, 01:23 | Обновлено 16 марта 2026, 01:28
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:1. Дирижер-капитан Бруну. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Английской Премьер-лиги

16 марта 2026, 01:23 | Обновлено 16 марта 2026, 01:28
Ман Юнайтед – Астон Вилла – 3:1. Дирижер-капитан Бруну. Видео голов и обзор
15 марта состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед на стадионе Олд Траффорд обыграл Астон Виллу со счетом 3:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва хозяева открыли счет, на 53-й минуте бразильский полузащитник Каземиро замкнул подачу после углового.

Астон Вилла сумела быстро ответить, Росс Баркли восстановил равновесие. Однако уже через несколько минут красные дьяволы снова вышли вперед: Матеус Кунья воспользовался передачей Бруну Фернандеша.

Точку в матче поставил словенский нападающий Беньямин Шешко, который вышел на замену и забил третий гол хозяев в конце встречи.

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отдал две результативные передачи. Один из ассистов стал для него сотым в составе клуба во всех турнирах.

Топ-6 АПЛ: Арсенал (70 очков), Ман Сити (61), Ман Юнайтед (54), Астон Вилла (51), Ливерпуль (49), Челси (48).

АПЛ. 30-й тур. 15 марта 2026

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 3:1

Голы: Каземиро, 53, Кунья, 71, Шешко, 82 – Баркли, 62

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Манчестер Юнайтед).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Астон Вилла).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Каземиро (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
Николай Степанов
