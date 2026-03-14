В воскресенье, 15 марта, состоится поединок 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Манчестер Юнайтед

Первая часть сезона прошла для команды достаточно нестабильно, однако после назначения Майкла Каррика на должность главного тренера результаты «красных дьяволов» значительно улучшились. В общей сложности, за 29 туров Премьер-лиги манкунианцам удалось набрать 51 очко, благодаря чему они пока находятся на 3-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние до конкурентов совсем маленькое – даже от 6-й позиции «МЮ» отделяет всего 3 балла.

В Кубке Англии коллектив удивить не смог, вылетев на стадии 1/32 финала после поражения против «Брайтона».

Астон Вилла

А вот для «виллианов», несмотря на тяжелое начало, первая половина сезона оказалась успешнее. Тем не менее, после 29 поединков Премьер-лиги на балансе команды имеется 51 зачетный пункт, что позволяет ей находиться на 4 позиции общего зачета. Как и в случае «МЮ», расстояние от 6-го места составляет всего 3 балла. В Кубке Англии «Астон Вилли» удалось квалифицироваться в 1/16 финала, где она потерпела поражение против «Ньюкасла».

В Лиге Европы англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, где в первом поединке этой стадии противостояния «Астон Вилла» минимально обыграла «Лилль».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Манчестер Юнайтед». На балансе манкунианцев 3 победы, 1 матч завершился вничью, а еще 1 выигрыш завоевала «Астон Вилла».

Интересные факты

Ни в одном из 5 предыдущих матчей «МЮ» не было забито более 3 голов.

За последние 7 матчей в английских турнирах «Астон Вилла» победила только раз.

За 9 предыдущих поединков «Астон Вилла» лишь дважды сохранила ворота сухими.

«Манчестер Юнайтед» победил в каждом из предыдущих 4-х матчей на домашнем стадионе.

Возможные стартовые составы

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, Магвайр, Йоро, Мазрауи – Мейну, Каземиро – Кунья, Фернандеш, Мбемо – Шешко

Астон Вилла: Мартинес – Матсен, Мингс, Конса, Богарде – Луис, Онана – Буэндия, Роджерс, Бейли – Воткинс

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» находится в гораздо лучшей форме, а учитывая фактор домашнего поединка, его преимущество становится еще более очевидным. Именно поэтому я поставлю на победу «МЮ» (с коэффициентом 1.68 по линии БК betking).