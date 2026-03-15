ATP15 марта 2026, 20:52 | Обновлено 15 марта 2026, 21:09
Джокович снялся с Мастерса в Майами. Стала известна причина
Новак пропустит соревнования АТР 1000 в США из-за травмы правого плеча
15 марта 2026, 20:52 | Обновлено 15 марта 2026, 21:09
Именитый 38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) не сыграет на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, США.
Ноле пропустит Мастерс в США из-за травмы правого плеча. В прошлом году он добрался до финала Майами, где уступил Якубу Меншику.
За карьеру Джокович шесть раз выигрывал трофей Мастерса в Майами (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016).
Последним турниром Джоковича был Мастерс в Индиан-Уэллс, где он проиграл в 1/8 финала Джеку Дрейперу.
