Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала
ATP
12 марта 2026, 06:10 | Обновлено 12 марта 2026, 06:19
288
0

Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала

Новак проиграл Джеку Дрейперу в трехсетовом триллере 1/8 финала Мастерса

12 марта 2026, 06:10 | Обновлено 12 марта 2026, 06:19
288
0
Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3) проиграл поединок прошлогоднему чемпиону, британцу Джеку Дрейперу (ATP 14) в матче 1/8 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Джокович потерпел поражение в трехсетовом триллере за 2 часа и 35 минут – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

В активе Новака – четыре подачи на вылет, четыре из семи отыгранных брейк-пойнтов и 26 виннеров, в пасиве – 36 невынужденных ошибок.

Это была вторая очная встреча игроков. Британец сравнял счет – 1:1.

Дрейпер стал последним четвертьфиналистом Мастерса и следующий поединок сыграет с нейтралом Даниилом Медведевым (ATP 11).

Для Джека – это девятая победа над соперником из топ-10 и первая с полуфинала Индиан-Уэллс 2025 года (Британец выиграл полуфинальный матч у Карлоса Алькараса).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Новак Джокович [3] – Джек Дрейпер [14] – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7)

Видеообзор матча

По теме:
15 побед подряд. Алькарас вышел в 1/4 финала Мастерса в Индиан-Уэллс
Синнер впечатлен Фонсекой: «Я убежден, что он добьется еще больших успехов»
ФОНСЕКА: «Мой уровень позволяет играть с топами, как Синнер и Алькарас»
Новак Джокович Джек Дрейпер ATP Индиан-Уэллс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Футбол | 11 марта 2026, 08:27 6
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца

Переговоры с «Карпатами» продолжаются

Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Футбол | 11 марта 2026, 14:07 45
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026
Иран отказался от участия на чемпионате мира 2026

С соответствующим заявлением выступил министр спорта страны

ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Футбол | 11.03.2026, 07:45
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
ШОВКОВСКИЙ рассекретил конфликт с Ярмоленко: «Для меня это разочарование»
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Теннис | 11.03.2026, 21:15
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
Футбол | 11.03.2026, 23:54
Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
Хет-трик Вальверде и ассист вратаря. Реал разгромил Манчестер Сити
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
11.03.2026, 21:57 4
Футбол
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
10.03.2026, 13:30
Другие виды
Определен лучший теннисист за всю историю
Определен лучший теннисист за всю историю
10.03.2026, 08:55 8
Теннис
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист Динамо подписал контракт с иностранным клубом
10.03.2026, 09:37 3
Футбол
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 83
Футбол
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем