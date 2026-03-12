Джокович уступил прошлогоднему чемпиону Индиан-Уэллс на пути к 1/4 финала

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3) проиграл поединок прошлогоднему чемпиону, британцу Джеку Дрейперу (ATP 14) в матче 1/8 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Джокович потерпел поражение в трехсетовом триллере за 2 часа и 35 минут – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

В активе Новака – четыре подачи на вылет, четыре из семи отыгранных брейк-пойнтов и 26 виннеров, в пасиве – 36 невынужденных ошибок.

Это была вторая очная встреча игроков. Британец сравнял счет – 1:1.

Дрейпер стал последним четвертьфиналистом Мастерса и следующий поединок сыграет с нейтралом Даниилом Медведевым (ATP 11).

Для Джека – это девятая победа над соперником из топ-10 и первая с полуфинала Индиан-Уэллс 2025 года (Британец выиграл полуфинальный матч у Карлоса Алькараса).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/8 финала

Новак Джокович [3] – Джек Дрейпер [14] – 6:4, 4:6, 6:7 (5:7)

Видеообзор матча